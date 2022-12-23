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中職／簽好了！羅力任國際球探 幫悍將找冠軍拼圖
富邦悍將隊為新球季布局，與今年球季引退的洋將羅力完成簽約，羅力正式接任國際球探一職，協助悍將評估及聯絡外籍球員相關事務，持續以悍將身份協助球隊。 羅力表示，相當開心能繼續成為富邦家庭的一份子，希望能用另一種身分幫助富邦拿下總冠軍。
羅力在今年球季中宣布退休並舉辦引退賽，背號「39」成為悍將第一個退休號碼，羅力也在今年累積達9個球季年資，明年球季取得俗稱「羅力條款」的「不受外國籍球員註冊人數限制」之身份，成為中華職棒聯盟第一位取得本土資格的外籍球員。
悍將在羅力引退後即持續洽談合作可能性，在聖誕節前夕簽約，羅力正式接任富國際球探一職，開始協助悍將進行外籍球員相關評估及報告，共同討論組成新球季球隊的最佳洋將戰力。
羅力說：「哩賀！我非常開心能接下國際球探的職位，繼續成為富邦家庭的一份子，我非常期待能幫助球團、教練還有悍將家人們尋才、協助外籍球員來幫助悍將拿下中職總冠軍。」
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