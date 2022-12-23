快訊

確診數連2天增逾2成！本土+1萬8965 境外+108 死亡+40

台灣人色色也專業！Google百大關鍵字出爐 「這2字」月搜988萬次

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／簽好了！羅力任國際球探 幫悍將找冠軍拼圖

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊羅力正式接任國際球探一職。圖／富邦悍將提供
富邦悍將隊羅力正式接任國際球探一職。圖／富邦悍將提供

富邦悍將隊為新球季布局，與今年球季引退的洋將羅力完成簽約，羅力正式接任國際球探一職，協助悍將評估及聯絡外籍球員相關事務，持續以悍將身份協助球隊。 羅力表示，相當開心能繼續成為富邦家庭的一份子，希望能用另一種身分幫助富邦拿下總冠軍。

羅力在今年球季中宣布退休並舉辦引退賽，背號「39」成為悍將第一個退休號碼，羅力也在今年累積達9個球季年資，明年球季取得俗稱「羅力條款」的「不受外國籍球員註冊人數限制」之身份，成為中華職棒聯盟第一位取得本土資格的外籍球員。

悍將在羅力引退後即持續洽談合作可能性，在聖誕節前夕簽約，羅力正式接任富國際球探一職，開始協助悍將進行外籍球員相關評估及報告，共同討論組成新球季球隊的最佳洋將戰力。

羅力說：「哩賀！我非常開心能接下國際球探的職位，繼續成為富邦家庭的一份子，我非常期待能幫助球團、教練還有悍將家人們尋才、協助外籍球員來幫助悍將拿下中職總冠軍。」

羅力 富邦悍將 中職

延伸閱讀

中職／悍將與富藍戈接近完成簽約 安得勝也有好消息

中職／悍將領隊約喝咖啡 林益全：一定要去

中職／林益全等5主力未列悍將保留名單 簽回不受扣薪3成限制

中職／悍將戰力外17人、釋出9人 林益全、高國輝交涉中

相關新聞

中職／簽好了！羅力任國際球探 幫悍將找冠軍拼圖

富邦悍將隊為新球季布局，與今年球季引退的洋將羅力完成簽約，羅力正式接任國際球探一職，協助悍將評估及聯絡外籍球員相關事務，...

日職／遲遲等不到合約 前澤村賞投手金子千尋決定引退

前日本火腿、歐力士投手金子千尋，在今年球季結束後未獲得火腿球團續約，其他隊伍也無意延攬的情況下，決定就此引退，日後有可能會轉任日本火腿球的教練。

富邦U18／張峻瑋7局完投勝 新北藍進冠軍賽挑戰五連霸

新北富邦U18棒球邀請賽四強戰今天開打，首戰上演「新北內戰」，由穀保家商組成的新北藍隊在張峻瑋7局完投率領下，以5：1擊...

日職／獲贈3億日圓房產 村上宗隆一句話讓媒體驚呼

日職養樂多隊「村神」村上宗隆今年以56轟改寫全壘打紀錄，更獲得史上最年輕三冠王頭銜，球隊贊助商「Open House」兌...

中職／收下獅隊邀約 玉木朋孝培育第二組「田菊連線」

統一獅隊明年球季找來玉木朋孝擔任守備教練，玉木朋孝曾培育出田中廣輔、菊池涼介的二游連線，成為日職廣島隊三連霸基石，新球季...

日職／火腿奪冠班底全面瓦解 2016開幕先發只剩一人還在

日本火腿隊在2016年時，曾經靠著大谷翔平、陽岱鋼、中田翔等球員的帶領下，成功拿下該年的日本一總冠軍。然而這幾年，在球員陸續因交易、行使FA等方式離隊後，當初奪冠的主力陣容，如今還待在隊上的卻寥寥無幾。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。