快訊

確診數連2天增逾2成！本土+1萬8965 境外+108 死亡+40

台灣人色色也專業！Google百大關鍵字出爐 「這2字」月搜988萬次

聽新聞
test
0:00 / 0:00

富邦U18／張峻瑋7局完投勝 新北藍進冠軍賽挑戰五連霸

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
新北富邦U18棒球邀請賽，新北藍隊投手張峻瑋。圖／大會提供，資料照
新北富邦U18棒球邀請賽，新北藍隊投手張峻瑋。圖／大會提供，資料照

新北富邦U18棒球邀請賽四強戰今天開打，首戰上演「新北內戰」，由穀保家商組成的新北藍隊在張峻瑋7局完投率領下，以5：1擊敗鶯歌工商為主體的新北白隊，率先搶下冠軍戰門票。

張峻瑋今天雖然開賽就面對無人出局、滿壘危機，但平安度過，第2局被敲2安掉分後，接下來5個半局僅被上壘兩次，1支安打及1次保送，從4局上開始，更是連續解決11人次，用再見三振收尾。

高二的張峻瑋20日後援登板時就飆出152公里球速，晉升「火球男」之列，今天更以96球壓制新北白隊，完投7局被敲4支安打僅失1分，另有6次三振、2次四壞保送，在隊友火力支援下取得勝投。

新北藍隊雖在1局下先馳得點，不過2局上新北白隊扳平，戰況直到5局下才發生變化，替補上來的捕手張鐿騰先敲出安打，並靠推進上二壘，接著邱鑫安打加失誤形成二、三壘有人，簡煜恩高飛犧牲打先敲回超前分。

攻勢還沒結束，劉俊緯再補上1分打點三壘打，而林佳緯保送後，新北藍隊發動雙盜壘戰術，劉俊緯得分、林佳緯上二壘，接著許子謙二壘打敲回該局第4分。

富邦U18棒球賽自2018年起年年舉辦，新北藍隊包辦前面4座冠軍，今年再度取得冠軍賽門票，要往五連霸之路邁進，對手將是高雄市與新竹市隊之戰的勝方。

棒球 穀保家商

延伸閱讀

高球／總獎金350萬 富邦長春公開賽28日重燃戰火

寒流發威氣溫驟降 新北新莊驚傳1遊民猝死菜園排除他殺

力挺中壯年勞工返職場 新北推職訓後穩定就業可獲1萬元獎勵金

迎接2023年 新北八里區公所推薦浪漫去處

相關新聞

中職／簽好了！羅力任國際球探 幫悍將找冠軍拼圖

富邦悍將隊為新球季布局，與今年球季引退的洋將羅力完成簽約，羅力正式接任國際球探一職，協助悍將評估及聯絡外籍球員相關事務，...

中職／龍隊二軍教頭換人當 張家浩重返葉總體系

味全龍隊新球季二軍總教練換人當，「紅猴」張家浩可望重返葉君璋的教練團體系內，接下二軍兵符，原任二軍總教練的林瑋恩則會進入...

日職／遲遲等不到合約 前澤村賞投手金子千尋決定引退

前日本火腿、歐力士投手金子千尋，在今年球季結束後未獲得火腿球團續約，其他隊伍也無意延攬的情況下，決定就此引退，日後有可能會轉任日本火腿球的教練。

富邦U18／張峻瑋7局完投勝 新北藍進冠軍賽挑戰五連霸

新北富邦U18棒球邀請賽四強戰今天開打，首戰上演「新北內戰」，由穀保家商組成的新北藍隊在張峻瑋7局完投率領下，以5：1擊...

日職／獲贈3億日圓房產 村上宗隆一句話讓媒體驚呼

日職養樂多隊「村神」村上宗隆今年以56轟改寫全壘打紀錄，更獲得史上最年輕三冠王頭銜，球隊贊助商「Open House」兌...

中職／收下獅隊邀約 玉木朋孝培育第二組「田菊連線」

統一獅隊明年球季找來玉木朋孝擔任守備教練，玉木朋孝曾培育出田中廣輔、菊池涼介的二游連線，成為日職廣島隊三連霸基石，新球季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。