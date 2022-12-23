富邦U18／張峻瑋7局完投勝 新北藍進冠軍賽挑戰五連霸

新北富邦U18棒球邀請賽四強戰今天開打，首戰上演「新北內戰」，由穀保家商組成的新北藍隊在張峻瑋7局完投率領下，以5：1擊敗鶯歌工商為主體的新北白隊，率先搶下冠軍戰門票。

張峻瑋今天雖然開賽就面對無人出局、滿壘危機，但平安度過，第2局被敲2安掉分後，接下來5個半局僅被上壘兩次，1支安打及1次保送，從4局上開始，更是連續解決11人次，用再見三振收尾。

高二的張峻瑋20日後援登板時就飆出152公里球速，晉升「火球男」之列，今天更以96球壓制新北白隊，完投7局被敲4支安打僅失1分，另有6次三振、2次四壞保送，在隊友火力支援下取得勝投。

新北藍隊雖在1局下先馳得點，不過2局上新北白隊扳平，戰況直到5局下才發生變化，替補上來的捕手張鐿騰先敲出安打，並靠推進上二壘，接著邱鑫安打加失誤形成二、三壘有人，簡煜恩高飛犧牲打先敲回超前分。

攻勢還沒結束，劉俊緯再補上1分打點三壘打，而林佳緯保送後，新北藍隊發動雙盜壘戰術，劉俊緯得分、林佳緯上二壘，接著許子謙二壘打敲回該局第4分。

富邦U18棒球賽自2018年起年年舉辦，新北藍隊包辦前面4座冠軍，今年再度取得冠軍賽門票，要往五連霸之路邁進，對手將是高雄市與新竹市隊之戰的勝方。