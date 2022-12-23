日職／獲贈3億日圓房產 村上宗隆一句話讓媒體驚呼

日職養樂多隊「村神」村上宗隆今年以56轟改寫全壘打紀錄，更獲得史上最年輕三冠王頭銜，球隊贊助商「Open House」兌現承諾贈與3億日圓（約台幣6950萬元）的房產，村上宗隆形容房屋大小時引起媒體驚呼，還許下「要養100隻狗」的心願。

22歲的村上宗隆在今年球季以3成18打擊率、134分打點、56轟成績成為日職第8位打者三冠王，全壘打數還改寫王貞治創下的本土球員單季最多轟紀錄。

贊助商昨天舉辦贈與儀式，村上宗隆表示，原本以為是1億日圓，沒想到比賽完才知道「怎麼變成3億？」但跟金額相比，他更希望，「能夠有更多的孩子看到我締造的紀錄，以這個為夢想去前進。」

「Open House」原本承諾村上宗隆達成56轟，就送他1億日圓房產，但隨著村上宗隆連史上最年少三冠王一併收入囊中後，將房產價格加碼提升到3億日圓。

原本村上宗隆希望提供住在熊本的雙親住處，但因條件限制在東京，因此提出「到神宮球場走路15分鐘」、「2LDK（2房、1客廳、1飯廳、1廚房）」等想法。

村上宗隆希望房子能夠越大越好，「客廳最好能夠跟這個會場一樣大。」這句話引起現場媒體驚呼，因為記者會場地大約是350平方公尺（約100坪），這麼大的房間要幹嘛？超愛狗的村上笑說：「我想養100隻狗，感覺像是動物園一樣。」