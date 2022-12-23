日職／遲遲等不到合約 前澤村賞投手金子千尋決定引退

前日本火腿、歐力士投手金子千尋，在今年球季結束後未獲得火腿球團續約，其他隊伍也無意延攬的情況下，決定就此引退，日後有可能會轉任日本火腿球的教練。

根據日本媒體「體育日本」報導，金子千尋最快球速154公里，另外也以優秀的控球和變化球見長，是懂得運用智慧投球的選手。日本火腿在本季結束後，原先希望金子能為轉任教練做準備，將自身的經驗和技術傳承給年輕選手，但因為金子還打算繼續當球員的關係而拒絕。然而因為得不到他隊合約，球員生涯就此告終，未來動向如何值得關注。

生於1983年的金子千尋，在2004年選秀會中加盟歐力士。2008年起成為主力先發，2019年他轉隊到日本火腿，並改登錄名為「金子弌大」。2014年他效力歐力士隊時，曾拿下勝投王、防禦率王雙冠獎項，並獲選為當年的澤村賞得主。不過在職棒一軍的17個年頭，他都沒有享受過封王滋味。

金子千尋生涯130勝94敗，累積2025.2局，防禦率3.08。130場勝投在現役球員中排行第六，並拿過兩次勝投王、一次防禦率王、一次三振王。今年在火腿只有出賽三場，僅拿下1勝2敗，防禦率4.85。