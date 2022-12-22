中職／收下獅隊邀約 玉木朋孝培育第二組「田菊連線」

統一獅隊明年球季找來玉木朋孝擔任守備教練，玉木朋孝曾培育出田中廣輔、菊池涼介的二游連線，成為日職廣島隊三連霸基石，新球季來到中華職棒舞台，日媒期待看到他指導出第二組「田菊連線」。

「日刊體育」報導，玉木朋孝今年球季卸下廣島隊教練職務，當時沒想過會去海外，結果收到獅隊邀約時，因為身旁的人鼓勵，決定前往沒去過的台灣，擔任獅隊二軍守備教練，「看見自己的名字出現在獅隊的教練考慮名單裡，我很感謝。」

玉木朋孝曾效力廣島、歐力士隊，2011年引退後，從廣島二軍守備跑壘教練做起，到2015年升上一軍同職務，二軍指導過的菊池涼介、田中廣輔都拿過金手套，也為2016年起的廣島中央聯盟三連霸貢獻良多。

「雖然大家都對三連霸印象比較深。」玉木朋孝表示：「看到自己在二軍培育過的菊池和田中，變成球隊戰力而活躍，那是我在2016年最開心的事。」

明年到台灣後一樣是在二軍指導，玉木朋孝也希望運用廣島隊時期的經驗，「希望能夠讓球員在一軍有所表現，這是最棒的事。」

中信兄弟隊日籍教練平野惠一與玉木朋孝曾是歐力士隊友，看到合約消息後也馬上聯絡，玉木朋孝表示，主要是分享氣候等台灣的狀況，「讓我比較放心。」

47歲的玉木朋孝收到獅隊邀約後燃起鬥志，「原來自己在國外也能提供幫助，棒球人與年齡無關，就抱持著『來吧』的心態接受挑戰。」