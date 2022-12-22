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日職／火腿奪冠班底全面瓦解 2016開幕先發只剩一人還在

聯合新聞網／ 綜合報導
包含陽岱鋼、大谷翔平等人在內，2016年日本火腿奪冠成員幾乎都已離隊。圖／聯合報系資料照
包含陽岱鋼、大谷翔平等人在內，2016年日本火腿奪冠成員幾乎都已離隊。圖／聯合報系資料照

日本火腿隊在2016年時，曾經靠著大谷翔平、陽岱鋼、中田翔等球員的帶領下，成功拿下該年的日本一總冠軍。然而這幾年，在球員陸續因交易、行使FA等方式離隊後，當初奪冠的主力陣容，如今還待在隊上的卻寥寥無幾。

根據日本媒體「Full-Count」報導，回顧2016年3月25日的開幕戰，當時日本火腿的先發陣容為：一棒陽岱鋼、二棒西川遙輝、三棒田中賢介、四棒中田翔、五棒近藤健介、六棒洋砲萊爾德（Brandon Laird）、七棒谷口雄也、八棒大野獎太、九棒中島卓也。投手則是大谷翔平。

然而就在隔年，一棒陽岱鋼就行使FA轉隊到巨人。二棒西川遙輝在上個球季未續約離開火腿，改投效樂天。三棒田中賢介則在2019年引退。陣中的不動四棒中田翔，則因為傳出霸凌醜聞，在2021年遭到球團處分，隨後交易到讀賣巨人。

五棒近藤於今年球季結束後行使FA，在多隊球團爭取之下，最後決定加盟軟銀。六棒洋砲萊爾德在2019年改披羅德隊戰袍。七棒谷口雄也，雖然在當初創下生涯出賽新高，但隨後飽受膝蓋傷勢困擾，於2021年引退。八棒捕手大野獎太則在2017年行使FA轉隊到中日龍。大谷翔平則在2018年，透過入札制度挑戰大聯盟加入洛杉磯天使隊。

剩下唯一還在火腿陣中的，就只有打第九棒，鎮守游擊的中島卓也而已了。中島在2022年出賽68場，打擊率2成23，有17次盜壘成功。該如何重建另一支奪冠班底，將是火腿球團現在必須面對的問題。

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