中職／悍將與富藍戈接近完成簽約 安得勝也有好消息

富邦悍將隊洋投富藍戈在個人IG上宣布，已經與悍將達成續約，明年球季將繼續在中華職棒投球，悍將球團對此表示：「待程序完成後，會正式對外公布，另與安得勝也持續朝續約方向密切洽談中。」

富藍戈今年季中加盟富邦悍將，頂上布局投手位置，與終結者曾峻岳一同扛起悍將後防線，招牌火球連飆，甚至在球季尾聲飆破紀錄，在10月25日與樂天桃猿隊之戰投出161公里球速，刷新中職史上最快。

富藍戈在IG上宣布與悍將達成續約，誓言繳出更好成績，而悍將捕手戴培峰在底下留下眼冒愛心的符號，富藍戈則回他：「很快相見了，兄弟。」

悍將球團對此表示：「目前與富藍戈接近完成簽約，仍待相關程序完成。另與安得勝也持續朝續約方向密切洽談中，若有正式消息將對外公布。」

富藍戈今年在悍將出賽40場，拿下1勝2敗，有11次中繼成功、5次救援成功，合計51.1局投球，投出51次三振，防禦率2.45；安得勝今年6場先發投了31.1局，拿下1勝1敗，防禦率1.72。