中職／林益全回饋偏鄉圓夢 跟法治國小約好開轟手勢

中職球星林益全一直有著回饋偏鄉校園的念頭，在太太林家嘉牽線下，今天終於圓夢，與逢甲大學EMBA學聯會一同到南投法治國小，送上一人一雙步鞋，還跟小朋友約定好明年首轟慶祝手勢，就用他們的隊呼「呼啊呼」。

法治國小全校共131人，國小76人、幼兒園55人，林益全與逢甲EMBA學聯會一行人今天送給國小部每人一雙鞋子，也帶來球棒、球以及太陽餅、冰淇淋等美食與全校學生共享，法治國小校長周詠菡代表接受捐贈。

林益全表示，過去在興農牛隊時期，就曾為了推廣樂樂棒球，到偏鄉學校去訪問，後來回饋偏鄉的念頭一直放在心上，剛好太太到逢甲念EMBA，才有這個機會來回饋。

林家嘉則說，當初EMBA在規劃公益回饋的時候，提出幫助偏鄉棒球的想法，沒想到大家反應很好，同學們跟畢業的學長姊號召力很強，短短時間內就找齊物資，送鞋子當然尺碼上比較困難，也謝謝學校師長幫忙一個個確認小朋友的尺寸，才能夠送到他們需要的東西。

林益全相隔十多年再次下場與小朋友一起打樂樂棒球，結果他在二、三壘有人時上場，一棒將球打到中外野，卡在護網上，形成2分打點二壘安打，林益全笑說：「確實有點想把球打過牆，在他們面前想要表現一下。」

法治國小棒球隊曾在2020年TOTO盃奪冠，這次雖然短短切磋，但林益全看得出來小球員們底子很好，「難怪正規棒球可以打出好成績。」

法治國小校長周詠菡表示，一開始接到電話感到很驚訝，心想怎麼會找到我們學校，當對方詢問需求時，想到小朋友常運動，到年底很多鞋子都磨損了，他們就捐了76雙布鞋給國小部的學生，「更棒的是有林益全來，對他們來說是很棒的目標，在打球路上更有信心跟鼓勵。」

林益全則說，今天看到小朋友們充滿活力，「也提醒自己，職業生涯要更努力，像你們一樣充滿熱情。」他也跟小朋友約定，明年球季如果開轟或是站上MVP頒獎台，就會比出慶祝手勢配上「呼啊呼」隊呼，隔空向法治國小致意，「你們都要幫我加油喔。」

法治國小目前同時有棒球隊跟女壘隊，並非以成績為導向，而是希望小朋友透過運動去培養良好品德，學習毅力、團隊合作，未來也能夠依此升學，南投中興國中、高中都有棒球隊，南投的女壘更有完整的訓練體制，是台灣壘球重鎮。

而法治國小球員不僅會打球，還有好歌喉，脫下球衣換上合唱團服，在今年合唱比賽拿下全縣第一，接下來還要參加全國賽，周詠菡表示：「成立合唱團除了成就自信心，也是傳承布農族文化。」 中華職棒球星林益全今天到南投法治國小送暖，與逢甲EMBA學聯會合作，贈送球具、步鞋等用品給小朋友們。記者蘇志畬／攝影 中華職棒球星林益全今天到南投法治國小送暖，與逢甲EMBA學聯會合作，贈送球具、步鞋等用品給小朋友們。記者蘇志畬／攝影 中華職棒球星林益全（左）與逢甲EMBA學聯會合作，贈送球具、步鞋等用品給小朋友們，南投法治國小校長周詠菡（右）代表接受捐贈。記者蘇志畬／攝影

商品推薦