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中職／沒在60人名單 林益全：不用想太嚴重

聯合報／ 記者蘇志畬／南投即時報導
中華職棒球星林益全今天到南投法治國小送暖，與逢甲EMBA學聯會合作，贈送球具、步鞋等用品給小朋友們。記者蘇志畬／攝影
中華職棒球星林益全今天到南投法治國小送暖，與逢甲EMBA學聯會合作，贈送球具、步鞋等用品給小朋友們。記者蘇志畬／攝影

林益全今年沒有被放進富邦悍將隊60人契約保留名單，他認為不需要看得太嚴重，職棒球員很多是一年一簽，本來就要保持危機意識，目前也還沒有轉任教練的打算。

林益全今年在一軍僅出賽74場，生涯單季出賽首度低於90場，留下打擊率2成59、1轟、22分打點的成績不算理想，林益全認為，過去需要固定出賽才能看得出落差，但每一年球隊戰力安排都不一樣，這是球員需要去適應，「不管心態、身體上，自己都要調整得快一點。」

球季結束後，林益全休息沒多久就展開訓練，還是以球員方式去準備，對於教練職務，他說：「還沒想過，現階段還是球員，能打、能守，身體都沒有受傷，這是比較大的優勢。」

比賽用球恢復係數近年下調，造成聯盟打擊數據全面下修，不過林益全認為，這點不需要特別著墨，「還是有人打得不錯，這是自己季後要去調整的，不能夠一成不變，或許賽後恢復、飲食、生活形態、心理都需要調整，會在跟教練、訓練員做全盤討論。」

雖然沒被放進60人名單，但林益全說：「不用想得太嚴重，很多時候都是一年一簽，每年都要有危機意識，不是那麼嚴重的事情。」

林益全 富邦悍將 棒球

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