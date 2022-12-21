中職／悍將領隊約喝咖啡 林益全：一定要去

中華職棒球星林益全今天到南投法治國小送暖，與逢甲EMBA學聯會合作，贈送球具、步鞋等用品給小朋友們，對於個人動向他不擔心，也透露富邦悍將領隊林華韋已經約喝咖啡，「這是一定要去的」。

林益全今年被富邦悍將隊放在60人契約保留名單外，形同自由契約球員，未來東家未定，林益全表示：「先把自己準備好，不管未來在哪裡，都是全力以赴。」由於目前合約都交給經紀人處理，林益全還在等待消息，「也才一個多禮拜，有些球隊可能內部還需要開會。」

林益全對於未來不設限，心情上也沒有受到影響，「像是今天很開心來作公益，出來走一走，心情很美麗，就像那句話說的，機會是留給準備好的人。」

雖然外傳林益全薪資遭到大砍，但林益全今天表示，由於球隊都還沒接觸，也不知道薪水是不是被扣，「不會預設立場，等球隊接觸後，彼此有共識，才會進一步去談薪水。」

林益全也透露，悍將領隊林華韋有約自己這周五一起喝咖啡，因為家都住在台中，加上過去在中華隊也曾被林校長帶過，「領隊對我來說就是一個長輩，他邀請我，一定要陪時間喝個咖啡。」

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