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PLG／攻城獅27日推風之祭典 阿提諾初嘗米粉就愛上

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
新台灣人阿提諾（右）攜手伊波卡深入「風城」文化，體驗新竹名產米粉DIY。圖／新竹街口攻城獅隊提供
新台灣人阿提諾（右）攜手伊波卡深入「風城」文化，體驗新竹名產米粉DIY。圖／新竹街口攻城獅隊提供

PLG新竹街口攻城獅隊將於27日展開「風之祭典」主題日，也順勢推出「平日賽事限定方案」，盼能刺激新竹地區上班族與學生在平日晚間齊心進場為攻城獅守護主場勝利。

攻城獅球團於新賽季首度推出「風之祭典」主題日，盼能透過主題日企劃讓球迷更認識新竹人文地理特色，受地形影響，「強風」是新竹著名的地理元素，讓新竹有「風城」之稱號，早期在地居民也透過強風製作需要風乾的食物，讓米粉成了新竹特產之一。

為讓攻城獅球星更深入在地文化，領隊Lisa帶領阿提諾與伊波卡到在地農莊體驗米粉DIY，阿提諾幽默說：「在新竹的日常生活中，最讓我有印象的就是強風，原來強風能催生出這麼好吃的新竹米粉。」新竹特產除了米粉外，摃丸產業也是一大特色，攻城獅球團也在「風之祭典」主題日重磅邀請創立迄今已有74年歷史的新竹知名摃丸品牌「海瑞摃丸」至主場擺設攤位。

攻城獅主場「平日賽事限定方案」將為新竹在地居民提供眾多優惠，只要是學生身分、縣市居民、在地上班族、獅紫軍會員出示相關證件，現場購買獅吼區與特區門票將享有買一送一限定優惠，且平日入場球迷可獲得50元餐券乙張。若獅紫軍於22-23賽季攻城獅主場四場平日賽事全勤，透過官方LINE帳號集點即有機會抽中攻城獅全隊簽名球與至尊場邊席單場票。

另外，平日賽事限定又分為兩大主題，攻城獅球團為學生族群與上班族量身打造平日看球計畫，「放學觀賽」專案將開放平日比賽日20位在地學生課後至LIONEERS HUB打籃球，且只要穿著制服進場看球，可在賽後進入一樓場中拍照。

為鼓勵學生族群熱愛籃球的同時也能兼顧課業，球團特別安排自國立陽明交通大學外文系研究所畢業的Muse Girls 璇璇，開設英文課後輔導班（限量20位），盼學生獅紫軍把握賽事空檔精進外語能力。「下班觀賽」專案則是提供前100組上班族，只要兩人同行進場，即享夏日蜜蘋果酒體驗試飲，歡迎所有獅紫軍平日晚間踴躍進場。

攻城獅 阿提諾

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