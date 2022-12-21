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MLB／就問怎麼輸？ 三屆塞揚克蕭首披美國戰袍出征經典賽

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇當家左投克蕭（Clayton Kershaw）宣布代表美國投入經典賽。截圖自／Twitter MLB
道奇當家左投克蕭（Clayton Kershaw）宣布代表美國投入經典賽。截圖自／Twitter MLB

WBC世界棒球經典賽將於明年3月開戰，各隊都在如火如荼招兵買馬，近日美國國家隊宣布，道奇當家左投克蕭（Clayton Kershaw）將要投入經典賽，棒球版的「美國夢幻隊」陣容越來越豪華。

本屆是克蕭首度參加經典賽，前兩屆皆因調整考量而婉拒參賽。34歲的他今年球季在道奇共先發22次，拿下12勝3敗，貢獻126.1局、防禦率2.28，投出137次三振。今年也九度入選明星賽。

克蕭本月初剛以2000萬美元和道奇續約一年，從2008年賽季開始至今已效力15個球季，累計了197勝，這位三屆賽揚獎得主明年賽季有望完成200勝里程碑。

衛冕軍美國與墨西哥、哥倫比亞、加拿大和英國同屬小組C，將於3月11日在鳳凰城展開小組單循環賽。

目前美國隊公告參賽選手名單如下：

先發投手：柯特斯（Nestor Cortes）、弗里蘭（Kyle Freeland）、凱利（Merrill Kelly）、米克拉斯（Miles Mikolas）、辛格（Brady Singer）、韋恩萊特（Adam Wainwright）、韋柏（Logan Webb）、克蕭（Clayton Kershaw）

後援投手：巴爾德（Daniel Bard）、貝德納（David Bednar）、馬丁尼茲（Nick Martinez）、普雷斯利（Ryan Pressly）、泰特（Dillon Tate）、威廉斯（Devin Williams）

捕手：瑞爾穆托（J.T. Realmuto）、史密斯（Will Smith）

一壘手：阿隆索（Pete Alonso）、高史密特（Paul Goldschmidt）

二壘手：史托瑞（Trevor Story）

游擊手：安德森（Tim Anderson）、小威特（Bobby Witt Jr.）

三壘手：亞瑞納多（Nolan Arenado）

外野手：貝茲（Mookie Betts）、穆林斯（Cedric Mullins）、楚奧特（Mike Trout）、史瓦伯（Kyle Tucker）

註：哈波（Bryce Harper）因傷退出

經典賽 美國 大聯盟 克蕭

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