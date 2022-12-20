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富邦U18／運科找最佳姿勢 低肩側投林育辰好投

中央社／ 新北20日電
富邦U18棒球賽高雄市隊低肩側投投手林育辰（圖）中繼1局無失分，球隊以2比0擊敗台南市晉級；透過運科輔助找出最合適的動作，林育辰出手位置降低投得更順，目前最快球速140公里。 中央社
富邦U18棒球賽高雄市隊低肩側投投手林育辰（圖）中繼1局無失分，球隊以2比0擊敗台南市晉級；透過運科輔助找出最合適的動作，林育辰出手位置降低投得更順，目前最快球速140公里。 中央社

富邦U18棒球賽高雄市隊低肩側投手林育辰中繼1局無失分，球隊以2比0擊敗台南市晉級。透過運科輔助找出最合適的動作，林育辰出手位置降低投更順，目前最快球速140公里，期待球速提升。

2022年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽高雄市隊以普門中學代表參賽，今天與台南市隊交手，高雄市隊先發投手顏承恩投5局被敲3支安打，投出3次三振、無失分，林育辰中繼1局、陳勇志後援1局，3人聯手不失分，顏承恩拿下勝投。

高雄市隊總教練洪榮宏表示，顏承恩今天狀況很好，速球和控球表現都很到位，目前最快球速約138公里，球隊今年採用不同的訓練方式，希望可以讓他的球速再提升。

被問起是什麼樣的科學訓練，洪榮宏笑說是「機密」，僅表示感謝佛光山了解球隊希望讓球員更突破的想法，全力支持讓球隊無後顧之憂，可以讓球員技術更突破又不容易受傷。

洪榮宏解釋，肉眼僅能看到技術層面，透過機器輔助，可以看到球員身體肌肉群的發展是否平衡，作為訓練依據，另外還有機器測量，正投、側投、下勾等各個不同的出手位置哪個最合適。

林育辰原本是四分之三側投，就是透過機器測量把出手位置往下移，暑假開始改成低肩側投。洪榮宏表示，林育辰改了出手位置後，可以讓球速更快，本來手會痛，修正過後也比較不會痛，以他的投球型態可以投到140公里算是少見。

林育辰改過姿勢後投最關鍵的比賽，是先前曾在黑豹旗4強後援登板對平鎮高中，幫助球隊守住勝利、拿下勝投，他表示，那場比賽控球部分做得最好，投完自信心也大增。

林育辰除了直球外還有滑球、變速和二縫線，他最有信心的變化球種是滑球，也希望可以再提升球速至145公里。

關鍵雙殺擊敗台南 高雄富邦U18預賽3連勝晉級

2022年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽高雄市隊以普門中學（圖）代表參賽，20日與台南市隊交手，高雄市隊打線發揮雖然不如預期，但投手、守備穩住，7局關鍵雙殺，高雄市隊以2比0拿下預賽3連勝、晉級8強。 中央社
2022年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽高雄市隊以普門中學（圖）代表參賽，20日與台南市隊交手，高雄市隊打線發揮雖然不如預期，但投手、守備穩住，7局關鍵雙殺，高雄市隊以2比0拿下預賽3連勝、晉級8強。 中央社

富邦U18棒球賽高雄市隊今天與台南市隊交手，高雄市隊打線發揮雖然不如預期，但投手、守備穩住，7局關鍵雙殺，高雄市隊以2比0拿下預賽3連勝、晉級8強。

2022年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽高雄市隊以普門中學代表參賽，首戰擊敗花蓮縣隊、昨天擊敗台中市隊，今天與台南市隊交手。

高雄市隊團隊僅出現3支安打，4局靠著保送、失誤、捕逸先馳得點，6局再靠著觸身球保送、盜壘、暴投、張緯澤適時安打多添1分保險分。

台南市隊前6局沒有拿下分數，7局靠著觸身球保送、安打、故意四壞保送，1人出局後攻占滿壘，關鍵時刻高雄市隊投手、守備穩住陣腳，雙殺化解危機、順利搶下勝利。

高雄市隊總教練洪榮宏表示，從備戰黑豹旗開始，球員將近1、2個月時間沒有休息，接著又打曾紀恩盃，這個比賽開打明顯看到球員的疲勞感，所以從預賽首戰開始就用投手車輪戰，明天是休兵日，剛好可以當作調整。

高雄市隊先發投手顏承恩今天投5局被敲3支安打，投出3次三振、無失分，林育辰中繼1局、陳勇志後援1局，3人聯手不失分，顏承恩是勝投。

洪榮宏表示，預賽拿下3連勝晉級，但現在攻擊還沒有完全發揮，比賽不能只依靠教練團作戰，期待中心棒次甦醒。

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