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富邦U18／郭宸安中繼勝投 目標能超越爸爸郭勇志

中央社／ 新北19日電
新北藍（穀保）高一投手郭宸安（圖）19日在富邦U18中繼登板，2局無失分，最快球速約139公里，球隊以12比0、5局拿勝，郭宸安是勝投。 中央社
新北藍（穀保）高一投手郭宸安（圖）19日在富邦U18中繼登板，2局無失分，最快球速約139公里，球隊以12比0、5局拿勝，郭宸安是勝投。 中央社

新北藍（穀保）高一投手郭宸安今天在富邦U18中繼登板，休息2個多月再登板，均速還有點落差，但總教練周宗志仍看好他有成為不錯投手的潛力，郭宸安則希望能超越爸爸郭勇志。

2022年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽昨天開打，地主新北藍隊以穀保家商代表參賽，昨天首日賽程輪空，今天首戰與嘉義市隊交手，新北藍隊投打發揮，郭宸安中繼投2局無失分，最快球速約139公里，球隊以12比0、5局拿勝，郭宸安是勝投。

新北藍隊總教練周宗志表示，郭宸安暑假的盃賽打完後有一點小低潮，球速下滑滿多的，之前讓他休息，今天登板投的第1局速度不錯，第2局有點太急，用球數不多但均速差到約3、4公里，落差有點大，所以退場後有稍微提醒他一下。

郭宸安的爸爸是退役球星郭勇志，被問起郭宸安投球是否有承襲爸爸的特色，周宗志表示，「郭宸安想要超越爸爸，爸爸是很好的目標，也是他應該是追求的方向。」

郭宸安生涯最快球速可達141公里，除了速度優勢，周宗志也提到，郭宸安的控球能力不錯，心態也很成熟，看不太到怯場的狀況，是他最大的優勢，如果之後變化球和直球速度可以再增加，相信未來會成為滿不錯的投手。

郭宸安不是很滿意今天的表現，他笑說覺得有一點丟臉，隔有點久沒有登板，想要突破自己，但投到第2局速度掉滿多。

郭宸安提到，跟爸爸在聊天時，會開玩笑對爸爸說想要超越他，爸爸會回：「拜託超越我」，這是一個目標。郭宸安也稱讚爸爸投球動作很漂亮，抬腳、落腳和下盤的運用都很好，自己還學不來，爸爸則鼓勵不要急、慢慢來。

球速 穀保家商

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