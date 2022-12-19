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日職／好興奮啊！選穿西武47號球衣 張奕期望扛下布局
旅日台灣投手張奕以補償球員的方式轉戰西武獅隊，今天正式在記者會上亮相，選穿47號球衣的他，坦言初收到消息時覺得興奮，但也心想「自己可以嗎？」他喊話有信心扛起布局投手的任務，期盼為西武厚實牛棚戰力。
「大家好，我是從歐力士來的張奕。」張奕的開場白以此向在場媒體自我介紹，他在2017年以外野手身分加盟歐力士，從育成合約拚到以投手身分轉為支配下選手，本季在一軍出賽15場、防禦率2.38。
歐力士簽下森友哉，西武選擇球員補償的方案挑中張奕，新球季將與另一名台將吳念庭同隊打拚。
被問到得知轉隊的心情，張奕表示，「覺得很興奮，想說我可以嗎？心情滿複雜的。」他的期待感更大，而西武新球季預計安排終結者平良海馬轉先發，亟需牛棚新鮮戰力，張奕也期望可以成為西武所需要的那個人，「希望能在布局的位置上有活躍的表現」。
他也被問到對於西武的印象，張奕表示：「有過幾次對戰經驗，有幾個我不喜歡碰上的打者，幾乎從第1棒到第9棒都是。」
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