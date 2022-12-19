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青棒／玉山青棒打擊營開訓 陳金鋒領軍中職教練團亮相

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
陳金鋒（左3往右）、高志綱、涂壯勳、詹智堯組成玉山青棒打擊訓練營講師團。圖／中華棒球協會提供
陳金鋒（左3往右）、高志綱、涂壯勳、詹智堯組成玉山青棒打擊訓練營講師團。圖／中華棒球協會提供

一年一度的「玉山青棒打擊訓練營」今天在開南大學棒球場開訓，中華職棒教練陳金鋒、高志綱、詹智堯、涂壯勳組成講師團，希望經驗傳承、培養新一代強打；今天開訓儀式也邀請旅日好手吳念庭，分享在日本高中及職棒的訓練方式，希望幫助選手提升打擊實力。

玉山銀行連續16年贊助玉山盃全國青棒錦標賽，用心打造玉山盃成為「台灣甲子園」，每年更與中華棒球協會合作，引進國際水準師資組成各專項訓練營，並安排運動科學訓練講習，期望持續提升國內青棒水準，今年從玉山盃挑選出的中華青棒隊在世界盃青棒賽奪下亞軍。

這次「玉山青棒打擊訓練營」19到21日舉行，玉山銀行每年捐贈球具給有需要的球隊，已幫助國內30支以上的青棒隊，今年捐贈對象鎖定在玉山盃中表現不錯的國立白河商工、台北市大理高中，期盼透過拋磚引玉，幫助這兩隊更上一層樓。

白河商工、大理高中今年分別有好手入選玉山盃的縣市代表隊，幫助球隊晉級最後四強，畢業校友包括阮裕智、尹柏淮、張元愷、董順傑進入中華青棒培訓隊及入選中職。

玉山盃 棒球

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