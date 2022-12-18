青棒／平鎮高中連續7戰扣倒對手 聯賽鋁棒組第6冠到手

高中聯賽鋁棒組賽事今天落幕，桃園市平鎮高中在冠軍戰對上高雄市普門中學，再度上演扣倒對手的戲碼，全場敲出11支安打，提前在6局結束以10：0大勝，抱回隊史第6座冠軍。

平鎮從預賽起，每場比賽都提前結束比賽，今天與普門爭冠也不例外，2局上普門出現連續3次保送，讓平鎮逮到機會，劉軒誌高飛犧牲打先馳得點，隨後黃天賜、曾譯威、江庭毅安打，一口氣攻下5分，3局上再下一城，第6局劉軒誌、曾譯威、江庭毅揮出安打，胡振利轟出兩分砲拉開比數。

平鎮先發投手黃錦豪每局都被敲出安打，不過屢屢化解危機，第4局1出局一、二壘有人退場，林孟佶接手後援穩住戰局。

平鎮連續7場比賽扣倒對手奪冠，總教練吳柏宏表示，這次比賽投手、打擊、守備都有效發揮，選手大膽攻擊，才能提前結束。

黃錦豪先發3.1局無失分，拿下大會MVP，平鎮投手教練羅健銘表示，他雖有危機但都能守住，高一受傷後一直努力調整，這次投第一、三、七場，和林孟佶貢獻度差不多。

黃錦豪說，能投冠軍戰很開心，感謝教練信任，今天控球、球速有點無法兼顧，內容可以更好。

平鎮連續7場比賽扣倒對手奪冠，總教練吳柏宏表示，這次比賽投手、打擊、守備都有效發揮，選手大膽攻擊，才能提前結束。

本屆賽事前8名依序是平鎮高中、普門中學、桃園市北科附工、新北市穀保家商、台東縣台東體中、新北市秀峰高中、桃園市大溪高中、雲林縣麥寮高中。

個人獎名單如下：

教練獎：吳柏宏、羅健銘、呂明杰（平鎮高中）

打擊獎前3名楊子濬、曾譯、江庭毅（全是平鎮高中）

打點獎：楊子濬（平鎮高中）

全壘打獎：林于澔（台北市大理高中）

投手獎：蘇政憲（北科附工）

MVP：黃錦豪（平鎮高中） 平鎮高中投手黃錦豪獲頒MVP。圖／學生棒球聯盟提供 平鎮高中連7場扣倒對手奪冠。圖／學生棒球聯盟提供

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