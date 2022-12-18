快訊

國3少年失足墜高雄港 摸黑搜救1.5小時拉上岸急救不治

嘉義市長選舉／陪李俊俋鞠躬認敗選！王美惠直奔黃敏惠競總致電祝賀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

青棒／平鎮高中連續7戰扣倒對手 聯賽鋁棒組第6冠到手

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
平鎮高中抱回聯賽鋁棒組第6座冠軍。圖／學生棒球聯盟提供
平鎮高中抱回聯賽鋁棒組第6座冠軍。圖／學生棒球聯盟提供

高中聯賽鋁棒組賽事今天落幕，桃園市平鎮高中在冠軍戰對上高雄市普門中學，再度上演扣倒對手的戲碼，全場敲出11支安打，提前在6局結束以10：0大勝，抱回隊史第6座冠軍。

平鎮從預賽起，每場比賽都提前結束比賽，今天與普門爭冠也不例外，2局上普門出現連續3次保送，讓平鎮逮到機會，劉軒誌高飛犧牲打先馳得點，隨後黃天賜、曾譯威、江庭毅安打，一口氣攻下5分，3局上再下一城，第6局劉軒誌、曾譯威、江庭毅揮出安打，胡振利轟出兩分砲拉開比數。

平鎮先發投手黃錦豪每局都被敲出安打，不過屢屢化解危機，第4局1出局一、二壘有人退場，林孟佶接手後援穩住戰局。

平鎮連續7場比賽扣倒對手奪冠，總教練吳柏宏表示，這次比賽投手、打擊、守備都有效發揮，選手大膽攻擊，才能提前結束。

黃錦豪先發3.1局無失分，拿下大會MVP，平鎮投手教練羅健銘表示，他雖有危機但都能守住，高一受傷後一直努力調整，這次投第一、三、七場，和林孟佶貢獻度差不多。

黃錦豪說，能投冠軍戰很開心，感謝教練信任，今天控球、球速有點無法兼顧，內容可以更好。

平鎮連續7場比賽扣倒對手奪冠，總教練吳柏宏表示，這次比賽投手、打擊、守備都有效發揮，選手大膽攻擊，才能提前結束。

本屆賽事前8名依序是平鎮高中、普門中學、桃園市北科附工、新北市穀保家商、台東縣台東體中、新北市秀峰高中、桃園市大溪高中、雲林縣麥寮高中。

個人獎名單如下：

教練獎：吳柏宏、羅健銘、呂明杰（平鎮高中）

打擊獎前3名楊子濬、曾譯、江庭毅（全是平鎮高中）

打點獎：楊子濬（平鎮高中）

全壘打獎：林于澔（台北市大理高中）

投手獎：蘇政憲（北科附工）

MVP：黃錦豪（平鎮高中）

平鎮高中投手黃錦豪獲頒MVP。圖／學生棒球聯盟提供
平鎮高中投手黃錦豪獲頒MVP。圖／學生棒球聯盟提供
平鎮高中連7場扣倒對手奪冠。圖／學生棒球聯盟提供
平鎮高中連7場扣倒對手奪冠。圖／學生棒球聯盟提供

平鎮高中 普門中學

延伸閱讀

富邦U18／陳子傑左眼3度動刀不放棄 棒球初登板勝

新竹棒球場改善完成！全日大、平鎮、台南青棒測試練習

高中鋁棒聯賽 穀保劉丞皓2安3打點率隊晉4強

影／ 平鎮義民廟今起五朝圓醮慶典 7醮壇壯觀吸睛打卡

相關新聞

青棒／平鎮高中連續7戰扣倒對手 聯賽鋁棒組第6冠到手

高中聯賽鋁棒組賽事今天落幕，桃園市平鎮高中在冠軍戰對上高雄市普門中學，再度上演扣倒對手的戲碼，全場敲出11支安打，提前在...

富邦U18／陳子傑左眼3度動刀不放棄 棒球初登板勝

國中一次練球傷到眼睛、動刀3次仍不可逆，讓大理高中陳子傑棒球路幾乎要結束，憑著對棒球的執著，熬了近3年、今天高中首度登板...

富邦U18／今新莊、三重兩地開打 冠軍賽加油抽平板

2022新北富邦國際城市U-18棒球邀請賽今日於新莊棒球場及三重棒球場兩地開打，賽事集結國內16支勁旅，各縣市代表隊選手...

棒球／奧運國手話當年 楊清瓏從甘蔗腳變超會滑壘

「飛躍30球迷會球星 1984-1992奧運棒球回顧與前瞻」活動，今在溼冷的台北舉行，三屆奧運國手齊聚，帶球迷回味當年，...

棒球／趙士強猛打關鍵是「刮體毛」 曾智偵秀自彈自唱

「飛躍30球迷會球星 1984-1992奧運棒球回顧與前瞻」活動，今在溼冷的台北舉行，但球星分享的私房故事炒熱氣氛，「微...

棒球／熬過魔鬼教頭林敏政操體能 郭泰源：到日本像天堂

台灣棒球名人堂今天舉辦球星球迷會，退役球星口中的「魔鬼教頭」林敏政出席，趙士強回憶當時沒有一人沒被操到吐，郭泰源也笑說經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。