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T1聯盟／魔獸登錄沒先發 球迷呼喊掩面躲避

聯合報／ 記者曾思儒／桃園即時報導
雲豹巨星霍華德出場受到熱烈歡迎。記者余承翰／攝影
雲豹巨星霍華德出場受到熱烈歡迎。記者余承翰／攝影

NBA巨星「魔獸」霍華德加入台灣T1聯盟桃園永豐雲豹隊，今天3連戰雖有登錄卻沒先發，上半場也沒出賽紀錄，讓破萬球迷在場邊聲聲呼喊他的名字。

雲豹本周面臨3連戰考驗，前兩場一主場、一客場都吞敗，今天3連戰回到主場桃園國體大體育館迎接T1聯盟衛冕軍高雄全家海神；霍華德今天雖有登錄卻沒上陣，前兩節都在場邊，不時和球迷互動，甚至用銅鈴大眼怒瞪裁判。

昨天苦吞5連敗的雲豹，今天靠洋將艾夫伯第一節10投6中攻下13分，助隊24：21領先；艾夫伯第二節再率先進球，8分40秒更「拆炸彈」成功，在24秒進攻時間到點前投進三分球，助隊以35：23領先海神，林宜輝進球後差距再擴大到37：23，不過海神有吳曉謹和胡瓏貿連飆外線，將差距縮小到37：29。

第二節3分48秒，拉佩塔又被吹技術犯規，霍華德在板凳區鼓動，全場也大喊他名字，但「魔獸」仍沒上場，甚至雙手捂臉；海神把握機會追分，34：44時拉出一波12：1猛攻，扭轉最多14分鐘落後，半場打完反以48：47超前。

半場休息時間，雲豹球員上場熱身練投，霍華德只在板凳區，並沒一起練投；最後1分半他走上球場，但仍沒碰球，只和場邊球迷互動。

霍華德雖有登錄但上半場沒出賽紀錄。記者余承翰／攝影
霍華德雖有登錄但上半場沒出賽紀錄。記者余承翰／攝影
球咪大呼霍華德名字，在板凳席的他雙手掩面回應。記者余承翰／攝影
球咪大呼霍華德名字，在板凳席的他雙手掩面回應。記者余承翰／攝影

高雄全家海神 雲豹 霍華德

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