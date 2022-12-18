富邦U18／陳子傑左眼3度動刀不放棄 棒球初登板勝

國中一次練球傷到眼睛、動刀3次仍不可逆，讓大理高中陳子傑棒球路幾乎要結束，憑著對棒球的執著，熬了近3年、今天高中首度登板，在新北富邦U18先發投4局失1分、拿下勝投。

2022新北富邦國際城市U18棒球邀請賽今天開打，台北市隊首戰與台東縣隊交手，台北市隊以大理高中為主體參賽，今天讓高三投手陳子傑先發，陳子傑高中前兩年完全空白，沒有出賽經驗，今天高中初登板，對他意義重大。

陳子傑國三時在華南金控盃青少棒賽集訓時被球直中左眼，左眼視力受到影響，前後總計3次動刀。陳子傑透露，當初醫生一看到他的眼睛狀況，就跟他說應該不能繼續打球了，「但我堅信我可以再回到球場上。」

陳子傑表示，醫生知道他想回到場上的想法，建議如果要練球先不要跟著高中球隊練，從國中強度開始，並且要做好眼睛防護。陳子傑有時間就回母校重慶國中練球、動動身體。

陳子傑左眼視力沒能恢復，現在幾乎看不太到，從受傷開始算，前後將近3年才又再重新回到球場上，被問起心情，他還是說，「我知道我總有一天可以再回到場上，只要可以正常出賽、幫助球隊就好。」

教練團透露，一開始球隊也會擔憂，但陳子傑不斷地爭取、展現企圖心，在醫生和家長都有簽同意書的前提，今年9月才又開始練投，今天高中初登板，有特別請他的爸媽到場觀賽，也讓爸媽安心。

陳子傑今天總計投4局被敲3支安打，投出4次三振、失掉1分責失分，最快球速約137公里，球隊終場以2比1拿勝，陳子傑拿下勝投。

被問起經歷這麼嚴重的傷，是什麼支撐著自己走到今天，陳子傑說：「因為從小到大的棒球路上有太多的貴人。」他也在場邊偷偷留下一球，為自己重返投手丘留下紀念。

高唱「我的好兄弟」漲士氣 富邦U18北市搶首勝

2022新北富邦國際城市U18棒球邀請賽18日正式開打，台北市隊（圖）首戰在新莊球場交手台東縣隊，球員賽前並唱起「我的好兄弟」凝聚士氣。 中央社

富邦U18棒球邀請賽今天開打，台北市隊賽前唱起「我的好兄弟」凝聚士氣，首戰與台東縣隊交手，張元愷投打有表現，單場2安1打點，後援投2局無失分，率隊以2比1拿下勝利。

2022新北富邦國際城市U18棒球邀請賽今天開打，台北市隊首戰與台東縣隊在新莊棒球場交手，台北市隊以大理高中為主體參賽，台東縣隊以台東體中為主體參賽。

台北市隊開賽就有攻勢，1局靠著保送、短打推進，張元愷適時安打，幫助球隊先馳得點，4局再靠著張元愷內野安打、林芮安適時安打，幫助球隊多添1分保險分。

台東縣隊比賽前半段打線受制，直到5局靠著高懷恩適時安打拿下唯一1分，比賽後半段追分不及、吞下敗仗。

台北市隊總教練黃文生表示，此次參賽球員高三、高二各半，還有2名一年級的球員，受到天氣和學校球場工程影響，球員將近兩週時間沒有到球場練球，只能靠著室內打擊維持手感，今天打擊狀況算是不錯。

黃文生表示，張元愷是陣中經驗豐富的球員，今天打回第一分、帶起球隊士氣，後援有危機時也相信他可以獨當一面，把他留在場上，他也沒有辜負教練團的期望、守住勝利。

張元愷表示，雖然這兩週只有室內打擊練習，但也是想辦法看球、跟球點，不會有太大的差別，投球方面先發、後援兩頭跑，習慣這樣的角色定位。

台北市隊賽前投手、野手分組，唱起「我的好兄弟」，張元愷透露，是教練前兩天叫大家學的歌，主要是希望透過大聲唱歌、提升凝聚力，這兩天盯著歌詞趕緊學，終於學會唱。張元愷也提到，富邦U18辦得很盛大，感覺大家想表現的企圖心更強烈。

台東藉富邦U18磨練野手 陽崧儒先發好投鬥志強

富邦U18棒球賽台東縣隊今天首戰與台北市隊交手，台東縣先發投手陽崧儒6局失2分、表現不差，球隊以1比2吞敗、陽崧儒是敗投；總教練葉明嘉稱讚陽崧儒鬥志強，盼藉此比賽磨練野手。

2022新北富邦國際城市U18棒球邀請賽今天開打，台東縣隊以台東體中代表參賽，今天首戰在新莊棒球場與台北市隊教手，台東縣隊派出高二投手陽崧儒先發。

陽崧儒今天首局有狀況，投出1次保送、被敲1支安打先掉1分，4局接連被敲2支安打再掉1分；總計投6局被敲6支安打，投出6次三振、1次保送，失掉2分也算是優質內容，但承擔敗投。

台東縣隊今天打線慢熱，直到5局靠著高懷恩適時安打拿下唯一1分，終場以1比2吞敗；總教練葉明嘉表示，為了讓所有球員都有機會上場磨練，此次多帶平時比較少先發的替補野手參賽，希望可以讓他們透過比賽吸收經驗、磨練打擊，拉近與先發學長們的實力差距。

陽崧儒今天先發吞敗，但葉明嘉給予好評，認為陽崧儒今天控球準度不錯，被打安打的球位置也不差，只差在球速沒有發揮。

陽崧儒表示，近期投手教練高龍偉幫忙微調，提醒後腳重心擺放位置，球速也有進步，他還透露為了變強都會自主重量訓練，每次約1個小時至1個半小時，希望可以提升身體素質。

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