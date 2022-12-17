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中職／梁家榮第一次球迷會 寵粉功力大開

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊內野手梁家榮首度舉辦球迷會。圖／帕菲克國際運動行銷提供
樂天桃猿隊內野手梁家榮首度舉辦球迷會。圖／帕菲克國際運動行銷提供

樂天桃猿隊內野手「阿銀」梁家榮今天舉辦個人首次球迷見面會，他表示感謝每位到場支持的球迷，也送上甜湯、小禮物回饋，神秘嘉賓張閔勛、宋嘉翔出席時更引起熱烈掌聲。

梁家榮今年打出生涯年，不但首度站上主場MVP頒獎台，更首次入圍金手套及最佳十人獎項，展現10年來的努力成果，過去累積的訓練和打底，如今開花結果。

球迷會中回顧梁家榮本季的精采表現，他也回答球迷朋友的提問，還與球迷一起跳應援舞同樂。經紀公司也準備熱甜湯，讓阿銀送給不畏寒流來襲到場的球迷，湯圓象徵團圓加上熱呼呼的甜湯溫暖球迷的心。

另外，樂天隊友張閔勛、宋嘉翔驚喜到場，宋嘉翔偽裝球迷登場，和阿銀分別擔任小隊長與球迷一起玩遊戲，張閔勛更在球迷打氣影片播放結束後，從門口驚喜現身引起球迷熱烈歡呼，也送上祝福給同隊的學弟阿銀，期許能夠一起為樂天拿下優勝。

平時就十分寵愛球迷的梁家榮更自掏腰包，製作抱枕抽獎以及小吊飾送給到場的每一位球迷，感謝球迷們這一路上的支持與鼓勵，希望未來可以打出更好的成績回報球迷對他的支持。

樂天桃猿隊內野手梁家榮（左）首度舉辦球迷會，隊友張閔勛（中）驚喜現身。圖／帕菲克國際運動行銷提供
樂天桃猿隊內野手梁家榮（左）首度舉辦球迷會，隊友張閔勛（中）驚喜現身。圖／帕菲克國際運動行銷提供
樂天桃猿隊內野手梁家榮首度舉辦球迷會，隊友張閔勛驚喜現身。圖／帕菲克國際運動行銷提供
樂天桃猿隊內野手梁家榮首度舉辦球迷會，隊友張閔勛驚喜現身。圖／帕菲克國際運動行銷提供

梁家榮 樂天桃猿 張閔勛

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