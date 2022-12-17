中職／有意簽回部分球員 悍將等年後動作

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聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
今日在台北市立大學天母校區舉行「飛躍30 球星會球迷」，1984、1988、1992年奧運棒球國手齊聚一堂，富邦悍將領隊林華韋也到場。記者蘇志畬／攝影
今日在台北市立大學天母校區舉行「飛躍30 球星會球迷」，1984、1988、1992年奧運棒球國手齊聚一堂，富邦悍將領隊林華韋也到場。記者蘇志畬／攝影

富邦悍將隊季後人員調整，有17位球員未在60人契約保留名單，其中9人確定釋出，領隊林華韋表示，對其餘選手有轉職計畫，也有簽回的打算，但需要尊重規則，仍要等待具有優先接觸權的台鋼雄鷹隊。

悍將未在保留名單的球員中，林益全、高國輝、林琨笙、陳鴻文、王躍霖是球團曾表達過會持續洽談的選手，林華韋表示，畢竟都是一路訓練上來的自家球員，也希望借重經驗，其中也有部分球員有簽回來的想法，「還沒有很具體，大概2、3位吧。」

其中外傳林益全是大減薪後續留悍將，林華韋並未證實，強調不願在此時造成誤會，「內部都還是需要討論，簽回來的話，薪資上勢必會按照狀況做合理調整。」

由於新球隊台鋼到今年底之前都有優先接觸戰力外球員的權利，林華韋表示，球隊在戰力外補強都持續考慮、規劃，但還無法定案，對其他球隊戰力外人選也有少部分進行考量。

「要簽也是要遵守聯盟規定。」林華韋表示，預計今年過後才會有動作，對於放在保留名單外的球員，若確定不續約也會打電話感謝，也針對部分球員安排轉職，「有人說職棒很現實，但溫暖的一面我們也希望盡量去做。」

另外針對教練團安排，由於一、二軍共有5位教練未獲續約，林華韋也表示，目前有接觸補強人選，會等教練團全部到位再一併公佈，投手教練確定還會再找一名外籍教練。

悍將目前一軍投手教練是外籍的羅曼，季後未續約的教練包括一軍打擊教練陳威志、一軍投手教練林正豐、一軍牛棚教練蔡明晋、二軍投手教練余文彬、以及體能教練呂宗恩。

林華韋 台鋼雄鷹 林益全

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