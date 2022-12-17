GSA公益棒球菁英訓練營開訓 22位職棒球員組豪華教練團指導

台灣國際體育藝文交流協會致力於國際藝文交流與國內基層體育發展，今年在臺中市政府、臺中市政府運動局與臺中市體育總會棒球委員會的協助下，與GSA世代體育學院攜手舉辦「2022 GSA公益棒球菁英訓練營」，將於12月17日在臺灣體大棒球場熱情開訓，教練團集結中職現役球員廖任磊、林旺衛、林子昱、劉昱言、魏全、石翔宇、吳睿勝、洪聖欽、游霆崴、蘇煒智、廖乙忠、陳偉漢、王志煊，以及職棒新兵潘奕誠、林家鋐、陳柏均、董順傑、蕭柏頤、李超、U18世界盃國手舒治浩與U23世界盃國手紀慶然、曾宸佐，組成豪華教練團，親自指導中部地區青少棒球員，深耕地方棒球發展。

「2022 GSA公益棒球菁英訓練營」於17日舉行開訓典禮，主辦單位台灣國際體育藝文交流協會副理事長郭峯廷於致詞時表示，很開心這次與GSA世代體育學院合作舉辦這次的公益棒球菁英訓練營，這次訓練營師資陣容由全現役職棒選手擔任講師，安排規劃體育專業技能全系列課程，小班制教學強調讓學員們實際學習專項技術，參訓學員為來自中部青棒隊的小球員們，課程內容針對投球、打擊、跑壘、守備、運動心理等項目進行規劃，以傳遞正確觀念與興趣為主要目標，將棒球向下扎根並向上成長茁壯。

「2022 GSA公益棒球菁英訓練營」，於12月17日在臺灣體大棒球場熱情開訓 主辦單位提供

臺中市政府運動局競技科股長施姍也親臨現場關心，施股長表示，臺中重視棒球運動發展，感謝臺灣國際體育藝文交流協會與GSA世代體育學院鼎力籌辦，邀集職業球星為基層小將提供寶貴訓練平臺，共同培育棒球菁英人才。

這次訓練營特別邀請中臺灣5支青少棒隊，包含苗栗國中、新社高中國中部、豐陽國中、北勢國中與中興國中，共60位小球員參與，廖任磊與廖乙忠兩兄弟也期望透過紮實的訓練，讓小球員們吸收球星們自身經驗，從基本功打好基礎；穩健的控球技術指導，更是提升穩定度，也讓小球員們學習到正確保護手臂的方法。除了實際的球技指導，教練團也分享自我的訓練過程。

「2022 GSA公益棒球菁英訓練營」，於12月17日在臺灣體大棒球場熱情開訓。 主辦單位提供

「2022 GSA公益棒球菁英訓練營」，於12月17日在臺灣體大棒球場熱情開訓 主辦單位提供

本次教練團與台中相當有淵源，林旺衛、劉昱言、洪聖欽、游霆崴皆出自於台中的三級棒球，陳偉漢、蘇煒智、李超、潘奕誠、林家鋐、陳柏均更是台中大專勁旅臺灣體大出品，加上中職現役球員廖任磊、林子昱、魏全、石翔宇、吳睿勝、廖乙忠、王志煊、董順傑、蕭柏頤，與本屆U18世界盃國手舒治浩與U23世界盃國手紀慶然、曾宸佐，組成豪華教練團。盼藉由自身傳承跟分享，來鼓勵小球員，勇敢追夢。

商品推薦