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棒球／郭泰源投17局前在看武俠小說 還喝了神秘飲料

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
今日在台北市立大學天母校區舉行的「飛躍30 球星會球迷」，1984、1988、1992年奧運棒球國手齊聚一堂，郭泰源談起投17局的往事。記者蘇志畬／攝影
今日在台北市立大學天母校區舉行的「飛躍30 球星會球迷」，1984、1988、1992年奧運棒球國手齊聚一堂，郭泰源談起投17局的往事。記者蘇志畬／攝影

1984、1988、1992年奧運棒球國手今日齊聚一堂，在台北市立大學天母校區舉行的「飛躍30 球星會球迷」免不了互相爆料，曾智偵透露郭泰源投出石破天驚的17局之前，是在看金庸武俠小說，郭泰源也說：「這是真的。」

1984年洛杉磯奧運棒球屬於示範項目，但是首度以錦標賽方式舉辦，中華隊從1982年就成軍，郭泰源、莊勝雄、曾智偵、趙士強、林華韋、楊清瓏等好手齊心協力下，拿下銅牌。

而在這一年之前，1983年的亞洲棒球錦標賽，「東方特快車」郭泰源曾在1日內投了17局，先因對南韓隊先發投手劉秋農投3局提前退場，郭泰源登板後援從第4局投到11局，好不容易以3：2獲勝，但因賽程安排，休息30分鐘接戰日本，郭泰源先發又投出完封勝，才取得奧運參賽權。

曾智偵今天爆料，郭泰源在對戰南韓那一場，雖說在牛棚待命，但都沒熱身，反而是在看金庸武俠小說，聽到教練說：「要準備了喔。」他才把小說收一收出去，「結果投了17局，沒有失分。」

「真的是金庸武俠小說。」郭泰源點點頭說：「那時候神經比較大條吧，想說比賽就比賽啊，反正還沒輪到我。」不過回想那17局的、中間只休半小時的投球，郭泰源笑說：「現在如果要回去，我應該會棄權吧。」

不少人問過郭泰源那17局怎麼投的？郭泰源說：「我也不知道，那時候休息半小時，不知道誰拿甘蔗汁給我喝，韓國哪裡來的甘蔗汁？到現在還是一個問號。」

隔年在奧運雖然沒能完成奪金目標，卻在郭泰源心中留下一個深刻印象，「那一屆會有那麼好成績，最重要是團隊氣氛，這是我後來當中華隊總教練時，一直想把那個氣氛帶出來。」

不過林華韋也回應說，這樣的氛圍不可能再出現，因為當時中華隊從1982年就組成，「我們像是兄弟一樣，一直訓練、生活在一起，現在不太可能有這種機會，往事只能回味。」

郭泰源 中華隊 棒球

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