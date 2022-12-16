T1聯盟／對戰魔獸裡子面子全贏 布拉：不向任何人低頭

T1聯盟台南台鋼獵鷹隊今天作客桃園永豐雲豹隊主場，靠著三塔阿修羅（Robert Upshaw III）、德古拉（Samuel Deguara）加上布拉（Sim Bhullar）聯手攻下52分、27籃板，擊敗迎接霍華德（Dwight Howard）歸隊的桃園永豐雲豹，對於「巨人連線」首次合作表現，總教練劉孟竹賽後也表示滿意。

獵鷹在今天上午宣布簽下剛從PLG攻城獅離隊的布拉，與德古拉、阿修羅組成平均身高超過220公分的巨塔組合，而在今天比賽中三人也輪番伺候剛傷癒歸隊的雲豹「魔獸」霍華德，儘管仍讓他拿下21分、13籃板，但全場出手20次僅命中8球且發生5次失誤。

對於三塔合作的首場比賽，總教練劉孟竹賽後表示，今天是獵鷹陣容改變很大的一場比賽，尤其布拉昨天才第一次隨隊練球，但以第一場比賽的磨合來說已經算是不錯，「不管是布拉、阿修羅還是德古拉，在禁區攻守都做得很努力，三人體能也能夠輪替，他們今天第一次的合作與搭配方式還算不錯，這一場比賽後經過溝通，相信會有比今天更好內容和表現。」

而今天以7投6中超高命中率拿下17分、8籃板，且多次在場上與霍華德對位並靠著體型優勢占得上風的布拉則說：「對到誰我都不太在意，上場就是為團隊為球迷打球，今天和霍華德有很多肢體碰撞，他給我很多強度，我也把我自己的強度提升，在場上我不會向任何人低頭。」

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