快訊

許下2023年新年願望 郭台銘曝「與BNT攜手合作」：激動心情難以言喻

魔獸回歸21分擋不住獵鷹巨人連線 雲豹苦吞4連敗

T1聯盟／對戰魔獸裡子面子全贏 布拉：不向任何人低頭

聯合報／ 記者劉肇育／桃園即時報導
霍華德（中）全場受到德古拉（右）、布拉（左）的輪番夾擊。記者余承翰／攝影
霍華德（中）全場受到德古拉（右）、布拉（左）的輪番夾擊。記者余承翰／攝影

T1聯盟台南台鋼獵鷹隊今天作客桃園永豐雲豹隊主場，靠著三塔阿修羅（Robert Upshaw III）、德古拉（Samuel Deguara）加上布拉（Sim Bhullar）聯手攻下52分、27籃板，擊敗迎接霍華德（Dwight Howard）歸隊的桃園永豐雲豹，對於「巨人連線」首次合作表現，總教練劉孟竹賽後也表示滿意。

獵鷹在今天上午宣布簽下剛從PLG攻城獅離隊的布拉，與德古拉、阿修羅組成平均身高超過220公分的巨塔組合，而在今天比賽中三人也輪番伺候剛傷癒歸隊的雲豹「魔獸」霍華德，儘管仍讓他拿下21分、13籃板，但全場出手20次僅命中8球且發生5次失誤。

對於三塔合作的首場比賽，總教練劉孟竹賽後表示，今天是獵鷹陣容改變很大的一場比賽，尤其布拉昨天才第一次隨隊練球，但以第一場比賽的磨合來說已經算是不錯，「不管是布拉、阿修羅還是德古拉，在禁區攻守都做得很努力，三人體能也能夠輪替，他們今天第一次的合作與搭配方式還算不錯，這一場比賽後經過溝通，相信會有比今天更好內容和表現。」

而今天以7投6中超高命中率拿下17分、8籃板，且多次在場上與霍華德對位並靠著體型優勢占得上風的布拉則說：「對到誰我都不太在意，上場就是為團隊為球迷打球，今天和霍華德有很多肢體碰撞，他給我很多強度，我也把我自己的強度提升，在場上我不會向任何人低頭。」

布拉 霍華德 雲豹

延伸閱讀

T1聯盟／霍華德回歸21分擋不住獵鷹巨人連線 雲豹苦吞4連敗

T1聯盟／林宜輝笑稱總算蹭到魔獸 雲豹註銷威廉斯

T1聯盟／布拉加盟不捨棄跑轟 劉孟竹：進攻不會等他

T1聯盟／平均身高223公分 獵鷹排巨人連線力抗霍華德

相關新聞

T1聯盟／霍華德回歸21分擋不住獵鷹巨人連線 雲豹苦吞4連敗

因傷缺席過去兩周賽事後，桃園永豐雲豹隊「魔獸」霍華德（Dwight Howard）在今天傷癒復出，不過首戰就碰上剛組成「...

T1聯盟／對戰魔獸裡子面子全贏 布拉：不向任何人低頭

T1聯盟台南台鋼獵鷹隊今天作客桃園永豐雲豹隊主場，靠著三塔阿修羅（Robert Upshaw III）、德古拉（Samu...

T1聯盟／林宜輝笑稱總算蹭到魔獸 雲豹註銷威廉斯

桃園永豐雲豹今天回到主場國體大體育館出戰來訪的台南台鋼獵鷹，而新加盟的老將林宜輝也在本場比賽登錄，已經隨隊練球兩次的他表...

T1聯盟／布拉加盟不捨棄跑轟 劉孟竹：進攻不會等他

T1聯盟台南台鋼獵鷹隊在今天宣布補進洋將布拉（Sim Bhullar），並在首場與桃園永豐雲豹隊的比賽就登錄了阿修羅（R...

T1聯盟／平均身高223公分 獵鷹排巨人連線力抗霍華德

T1聯盟今天晚間將在桃園永豐雲豹隊主場舉行雲豹與台南台鋼獵鷹隊之戰，而今天賽前獵鷹也宣布簽下上午才剛從PLG新竹街口攻城...

WSBL／刻苦後更懂珍惜 吳明臻、陳雅彤攜手迎新挑戰

就讀太子國中時沒有體育館可以練球，中華電信新秀吳明臻和陳雅彤和昔日隊友必須到處借場地訓練，還是教練一車一車載到不同球場，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。