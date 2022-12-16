棒球／儲備五人制人才 台中教練研習吸引70人

為扎根五人制棒球（Baseball 5）儲訓教練人才，台中市政府運動局與中華民國五人制棒球協會今天共同辦理「111年度五人制棒球台中區推廣研習會」，透過場地與規則解說及進行模擬賽體驗，培訓五人制棒球運動專業教練及選手。

台中市運動局長李昱叡代表市長盧秀燕到場，感謝講師與學員的熱情參與，台中近年極力栽培各項目運動人才，期盼透過運動扎根，帶動全民運動風氣。

今日研習會，包括運動局長李昱叡、中華民國五人制棒球協會副理事長秦熙嶽、祕書長梁永斌、中華民國棒球協會教練暨裁判講師白昆弘及台北市體育總會棒球協會競賽組副組長文昱鈞等人皆到場指導。

運動局表示，今天課程包括介紹五人制棒球規則、場地並進行五人制棒球分組對抗體驗，吸引近70名教練、老師及學生參加，今年世界盃五人制棒球賽季軍暨亞洲盃冠軍的國家隊中的台中好手，也到場參與交流。

李昱叡說，世界棒壘球總會（WBSC）2017年將五人制棒球列為正式賽事，並開始在世界各國推廣，未來將與中華民國五人制棒球協會、中華民國棒球協會密切合作，培養五人制棒球教練、裁判及台中在地選手，帶動棒球運動風氣。

運動局說明，台中棒球運動風氣興盛，有少棒、青少棒、青棒、成棒、職棒五級棒球完整體制，也同步發展相關棒球運動，包括樂齡者熱愛的不老棒球，另有迷你、社區、學生、身障、女子棒球等；為推廣五人制棒球運動，除舉辦研習會，將透過持續辦理推廣活動、支持賽事，培育我國五人制棒球運動人才。

五人制棒球主打「隨處皆可玩」，不需要廣大的場地，界內區域由四邊、各18公尺所圍成的正方形區域，只需5位成員，採5局制，且男女可同隊比賽，不需球棒與手套，只需要一顆橡膠球便能進行比賽。

五人制棒球沒有投手，打擊者在本壘後方自己拋球、自己用手打球，防守者則徒手接球，打者將球擊出後，至少須在界內合法區域落地才算有效打擊，若打到界外區、外野圍牆、圍牆外，直接算出局，沒有全壘打。充滿街頭風格、快節奏，一場比賽約20到40分鐘就可結束。 為扎根五人制棒球(Baseball 5)儲訓教練人才，台中市政府運動局與中華民國五人制棒球協會共同辦理「111年度五人制棒球臺中區推廣研習會」。圖／台中市政府運動局提供

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