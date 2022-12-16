中職／扛了！接掌亞冠賽中華隊兵符 鋒總願意承擔

亞洲職棒冠軍爭霸賽（簡稱亞冠賽）將於明年11月16日到19日在東京巨蛋登場，中華隊預計由中職二軍冠軍教頭領軍，富邦悍將隊二軍總教練陳金鋒也決定接受挑戰。

首屆亞冠賽已經遠在2017年，原訂每4年舉辦一次，但因疫情一拖就是相隔6年才再度舉辦，第二屆亞冠賽多一隊，加入澳洲的參戰，從3隊擴大為4隊規模。

中華隊上屆在3隊中墊底，至於第二屆賽事總教練人選，中職日前已在領隊會議中討論出共識，由前一年二軍冠軍隊總教練執掌兵符，也就是悍將隊的陳金鋒，而「鋒總」也已接獲徵詢。

悍將球團表示，在領隊會議上聯盟及各隊共同推薦陳金鋒擔任第二屆亞洲職棒冠軍爭霸賽總教練，經由球團與陳金鋒確認意願後，亞冠賽是一個很好的挑戰機會，陳金鋒也願意接受本次亞冠賽總教練的任務。

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