日職／看好張奕轉戰西武迎來生涯年 日媒指出他過去最大毛病

今年休季期間目標下季衛冕日本ㄧ的歐力士，簽下明星捕手森友哉，讓西武球團得到一個補償人選的名額，最後他們選擇來自台灣的強投張奕，並期待他能在西武脫胎換骨。

《日刊現代》首先介紹張奕目前28歲，剛開始在日本選秀是以外野手的身分參加，之後才轉往投手，之後馬上展現出他在投手丘上的風采，2019年12強表現馬上技驚四座，對南韓先繳出好投，賽會結束更拿下最佳九人投手獎，本賽季則在一軍出賽15場，繳出防禦率2.38成績。

一名退役OB日本媒體表示，因為歐力士年輕一輩的學弟宇田川優希等人竄起速度十分的快，張奕並非第一選擇，調度上會根據對戰成績來做安排，另外他也點出張奕的問題：「他很需要捕手的引導，直球有150公里，也有一定的控球，所以捕手的配球十分重要，若被抓到就會挨打。不過下季換了一隊、在不同捕手的領導方式下，是可以期待的戰力。」

昨日在正式官宣後，洋聯TV也在官方頻道上傳張奕投球精彩表現，短短幾小時就破10萬人觀看，也有不少日本球迷留言期待看到張奕在西武能夠展現自己的才華。

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