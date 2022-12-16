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中職／第二屆亞冠賽加入澳洲 4國年輕好手東京巨蛋爭霸

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
亞洲職棒冠軍爭霸賽（簡稱亞冠賽）相隔6年復辦，且加入澳洲成四隊。 余承翰
亞洲職棒冠軍爭霸賽（簡稱亞冠賽）相隔6年復辦，且加入澳洲成四隊。 余承翰

亞洲職棒冠軍爭霸賽（簡稱亞冠賽）相隔6年復辦，賽事將於11月16日到19日於東京巨蛋登場，明年參賽球隊加入澳洲，從上屆的3隊規模擴大為4隊相爭。

首屆亞冠賽舉辦日期已是2017年，以培養年輕選手為主，為未來參與一級國際賽事磨刀，原訂每4年舉辦一次，首屆冠軍為日本，但接下來因疫情延宕、遲遲未能舉辦，明年確定復辦，第二屆亞冠賽多一隊，加入澳洲的參戰。

中職聯盟今天公告相關細節，參賽選手資格限定1999年1月1日後出生（24歳以下）或職棒經驗未達3年之選手，各隊允許使用3名超齡外卡球員。

相關時程方面，11月15日為練習日，16到18日進行4隊循環賽，每天安排兩場比賽，19日由循環賽中排名第一及第二的國家進行決賽，排名第三及第四的國家舉行季軍賽。

中華隊上屆在3隊中墊底，至於第二屆賽事總教練人選，中職日前已在領隊會議中討論出共識，由前一年二軍冠軍隊總教練執掌兵符，也就是富邦悍將隊二軍教頭陳金鋒，將徵詢「鋒總」意願。

中職 富邦悍將 中華隊

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