日職／球評分析西武挑到好選手 張奕最大重點加強控球

旅日投手張奕確定離開老東家歐力士隊，明年轉戰西武隊和吳念庭成為隊友，資深球評高木豐認為，張奕的直球有威力，若能改善控球問題，有機會在西武重新投出氣勢。

張奕在歐力士一軍4個球季出賽44場，其中16場先發，生涯戰績4勝9敗3中繼、防禦率5.15，由於歐力士最近簽下捕手森友哉，西武根據自由球員補償制度從歐力士挑選張奕。

高木豐過去出身大洋隊（橫濱隊前身），曾在1984年拿過中央聯盟盜壘王，也以內野手身分拿過央聯最佳九人、金手套獎，認為西武挑中一名不錯的球員。

由於西武「終結者」平良海馬將轉為先發投手，必須補強牛棚戰力，應是張奕被挑中的原因。

高木豐表示，張奕資質很好，但歐力士競爭激烈，他無法站穩地位，未來若能加強控球，有機會成為西武重要戰力，而且吳念庭也是來自台灣，張奕更可融入環境，到新球隊後起步很重要。

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