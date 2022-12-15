快訊

世代交替浪潮吹進議會！全台年輕議員占比出爐 台北不是第一名

屏東某科大浴室驚見四腳獸！眾人包圍喊出來 律師：恐觸法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／球評分析西武挑到好選手 張奕最大重點加強控球

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
張奕。 擷圖自推特
張奕。 擷圖自推特

旅日投手張奕確定離開老東家歐力士隊，明年轉戰西武隊和吳念庭成為隊友，資深球評高木豐認為，張奕的直球有威力，若能改善控球問題，有機會在西武重新投出氣勢。

張奕在歐力士一軍4個球季出賽44場，其中16場先發，生涯戰績4勝9敗3中繼、防禦率5.15，由於歐力士最近簽下捕手森友哉，西武根據自由球員補償制度從歐力士挑選張奕。

高木豐過去出身大洋隊（橫濱隊前身），曾在1984年拿過中央聯盟盜壘王，也以內野手身分拿過央聯最佳九人、金手套獎，認為西武挑中一名不錯的球員。

由於西武「終結者」平良海馬將轉為先發投手，必須補強牛棚戰力，應是張奕被挑中的原因。

高木豐表示，張奕資質很好，但歐力士競爭激烈，他無法站穩地位，未來若能加強控球，有機會成為西武重要戰力，而且吳念庭也是來自台灣，張奕更可融入環境，到新球隊後起步很重要。

張奕 西武 歐力士

延伸閱讀

日職／張奕轉戰西武合體吳念庭：以活躍表現報答

日職／吉田正尚天價合約 夠付歐力士全隊5年、能買巨蛋土地

日職／本壘後的男人出頭天 FA史上少見捕手高行情

日職／近藤健介離隊就是大傷 火腿動作頻頻仍難補破網

相關新聞

日職／球評分析西武挑到好選手 張奕最大重點加強控球

旅日投手張奕確定離開老東家歐力士隊，明年轉戰西武隊和吳念庭成為隊友，資深球評高木豐認為，張奕的直球有威力，若能改善控球問...

中職／要夢想要追 王維中很想打經典賽

世界棒球經典賽（WBC）將在明年3月開打，味全龍隊投手王維中渴望參賽，對生涯還沒在台灣打過國際賽的他來說是圓夢機會，王維...

中職／哥哥王躍霖待業中 王維中向葉總推薦

王躍霖日前被放在富邦悍將隊60人契約保留名單之外，成為自由之身持續等待機會，味全龍隊投手王維中也有跟哥哥同隊的夢想，內舉...

經典賽／陳柏毓期待經典賽再與鄭宗哲合體 同披國家隊戰袍

旅美匹茲堡海盜隊投手陳柏毓今天出席諸羅山盃記者會，他鼓勵小球員透過棒球交流、交朋友。至於明年世界棒球經典賽，陳柏毓表示，...

中職／人帥心暖！王維中資助15位孩童 被回信感動到

味全龍隊投手王維中人帥心暖，為台灣世界展望會擔任「兒童關懷大使」，也早就是15位孩童的秘密資助人，今年年底的「紅包傳愛」...

棒球／諸羅山盃唯一「外隊」日僑雷公隊3國語言溝通

邁入第25年的諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽23日點燃戰火，今年雖因疫情緣故，無法邀請海外隊伍，仍有平紀錄的249隊報名，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。