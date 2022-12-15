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中職／哥哥王躍霖待業中 王維中向葉總推薦

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
投手王躍霖今年季中被從樂天桃猿隊交易到富邦悍將隊。圖／聯合報系資料照
投手王躍霖今年季中被從樂天桃猿隊交易到富邦悍將隊。圖／聯合報系資料照

王躍霖日前被放在富邦悍將隊60人契約保留名單之外，成為自由之身持續等待機會，味全龍隊投手王維中也有跟哥哥同隊的夢想，內舉不避親，向總教練葉君璋推薦自家人。

31歲的王躍霖今年從樂天桃猿隊被交易到悍將，但僅在悍將一軍留下6場出賽紀錄，季後未能被列入60人戰力內，王躍霖還是想繼續打球，未來動向交由經紀人打理，也不排斥接觸其他球隊。

王躍霖近期都與弟弟王維中一同訓練，王維中透露，哥哥曾開玩笑說：「叫你們球隊簽我。」因為從小到大沒同隊過，王維中說：「我也希望有這個機會，有傳訊息給葉總推薦一下，他狀況OK，大我一歲而已，（林）智勝賢拜都還在打球。」

王躍霖對王維中來說不僅是兄弟，也是很好的朋友，高中時看到哥哥常常入選中華隊，還會故意說：「欸，幫我拿中華隊球衣一下。」向弟弟炫耀。

這對王維中是另類激勵，「己在心裡默默不服輸，旅外的時候也是，他比我早去，我去的時候就想一定要比你早上大聯盟。」這次看到哥哥暫時還在待業中，王維中也跟他說了聲：「加油。」

王維中 王躍霖 中華隊

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