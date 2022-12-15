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中職／人帥心暖！王維中資助15位孩童 被回信感動到

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台灣世界展望會「紅包傳愛」啟動記者會，味全龍隊投手王維中（左二）擔任「兒童關懷大使」。記者蘇志畬／攝影
台灣世界展望會「紅包傳愛」啟動記者會，味全龍隊投手王維中（左二）擔任「兒童關懷大使」。記者蘇志畬／攝影

味全龍隊投手王維中人帥心暖，為台灣世界展望會擔任「兒童關懷大使」，也早就是15位孩童的秘密資助人，今年年底的「紅包傳愛」活動，王維中更與企業合作，一同捐出20萬元，王維中說：「希望能夠有更多人跟我一樣站出來。」

台灣世界展望會今天舉辦「紅包傳愛」啟動記者會，邀請民眾捐款送出助學、健康、平安、希望紅包，為弱勢兒少實現上學、吃飽、安心築夢的心願，王維中與花蓮和平國小校長艾石生同是曾受過幫助的自立青年，一同呼籲大眾傳愛。

王維中一開始資助2位孩子，2年前直接跳增到15位，他表示：「從小受到展望會的照顧，長大後自己有能力，就希望能夠回饋社會。」王維中在記者會上也與京田製菓一同捐出20萬元，響應「紅包傳愛」活動。

收到這些小朋友的回信，王維中也被激勵，印象最深的一封信，是有位小朋友年紀太小不會寫字，由爸媽代寫，小朋友在旁邊畫了一個家，王維中說：「看了很感動。」

台灣世界展望會會長李紹齡指出，近兩年受到疫情影響，服務的兒少在食衣住行等基本需求都遇到難關，扶助的3.5萬名弱勢兒童中，有2800多人是要自己打工維生，還有人為了打工賺錢被迫放棄學業。

王維中就表示：「希望能夠有更多人跟我一樣站出來，幫助到更多小朋友、更多弱勢家庭，讓他們被看見，他們也有機會像我一樣。」

在U12世界盃開轟的中華隊隊長陳恩也是受資助的孩子之一，王維中上個月跟他一起拍攝宣傳影片，陳恩希望能像王維中一樣一起出國打球，王維中也跟他約定未來一起打球，「有問他會不會緊張，在他們這個年紀，當國手是個榮耀，我想有這麼多粉絲看他們打球，應該是很緊張。」

台灣世界展望會也特別感謝愛心企業響應，包括中華海洋生技、京田製菓、信吉媒體科技、威秀影城、首都客運、台北客運、茹曦酒店、童心服飾、晶元光電、晶成半導體、富采投資控股等各界的幫助。

台灣世界展望會「紅包傳愛」啟動記者會，味全龍隊投手王維中（左）擔任「兒童關懷大使」。記者蘇志畬／攝影
台灣世界展望會「紅包傳愛」啟動記者會，味全龍隊投手王維中（左）擔任「兒童關懷大使」。記者蘇志畬／攝影

王維中 中華隊

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