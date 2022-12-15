棒球／諸羅山盃唯一「外隊」日僑雷公隊3國語言溝通
邁入第25年的諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽23日點燃戰火，今年雖因疫情緣故，無法邀請海外隊伍，仍有平紀錄的249隊報名，其中也包括「外隊」日僑雷公隊，14名日僑雷公隊小球員把諸羅山盃視為「台灣的甲子園」，期待留下勝場和美好回憶。
身為今年唯一「外隊」，日僑雷公隊隊長原田章冴透露，球隊成員包括日本人和台灣人，平常會用日文、中文、英文夾雜練習，「我們會加油，打進64強！」
日僑雷公隊領隊許友垣透露，球隊目前有14位選手，年級從一年級到六年級都有，也包含3位女選手；由於學校學制是明年3月結束，諸羅山盃就是六年級球員最後一場盃賽。
「去年比賽都輸，但有一場只差一分，小朋友都哭了。」許友垣笑說，自己大兒子正是去年淚灑嘉義的一員，今年升上國中無法再參賽，但弟弟也是今年成員，加上3名去年班底，期待今年能留下奪勝回憶。
許友垣補充，受限疫情，近兩年日僑學校人數減少，棒球隊並不侷限校內學生，只要能接受日文訓練都可加入，隊內也有些美國學校的學生，平時只有星期六、日才能訓練，「棒球就是共同語言！」
今年賽事23日到29日舉行，大會邀請旅美選手陳柏諭擔任宣傳大使，陳柏諭今天也現身記者會勉勵小球員「快樂打棒球」。
今年賽事共有平紀錄249隊報名，包含189支高年級和60支低年級隊伍；賽制比照往年取最終4名獎勵，另設置個人獎項，包括最有價值球員、打擊獎和最佳9人。
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