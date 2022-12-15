中職／要夢想要追 王維中很想打經典賽

世界棒球經典賽（WBC）將在明年3月開打，味全龍隊投手王維中渴望參賽，對生涯還沒在台灣打過國際賽的他來說是圓夢機會，王維中今天在參加公益活動時也表示，對參加經典賽有強烈企圖心。

經典賽中華隊50人大名單雖未公布，不過王維中入列機會很大，他表示：「目前還沒在台灣打過國際賽，應該就快了，希望有在最終名單內。」

王維中目前在台中自主訓練，跟哥哥王躍霖還有其他中職投手一起，在前龍隊教練張立帆協助下訓練，王維中表示：「目前就是正常訓練，去加強自己不足的地方，包括今年遇到的傷勢也有去治療。」

對王維中來說，只要身上沒有傷，要備戰經典賽就不是問題，「目前身體狀況是好的，球感很重要，現在就是把強度拉上來，球數、投球速度還有體能都是。」王維中怕進度比別人慢，已經開始投球，預計中華隊集訓階段就可以正式投球。

曾經征戰過美職、韓職，王維中在2020年返台，加盟味全龍隊簽下5年3個月的複數年合約，對於旅外還是有夢想，合約中也有旅外條款，若能入選經典賽，也是一項試金石。

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