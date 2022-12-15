日職／狐狸舞爆紅帶動曝光 火腿考慮讓啦啦隊「職業化」

日本火腿隊啦啦隊「鬥士女孩（Fighters Girl）」，今年以洗腦度極高的「狐狸舞」大放異彩，風潮席捲了整個日職。而因為狐狸舞的成功，使得近來火腿球團，也開始考慮將啦啦隊正式「職業化」，保障女孩們的生活。

根據日本媒體「體育日本」報導，從2008至2013年都是鬥士女孩成員的尾暮沙織表示，當時球團只提供交通和餐費，因此大家都是在有其他工作的情況下兼職。由於一年只有特定時期能夠演出，所以近來團員一邊打工兼職，一邊當鬥士女孩的狀況依然相當普遍。

不過在今年，鬥士女孩因為狐狸舞爆紅，曝光度大大提升，使得除了球場演出之外，其他邀約也變得越來越多，儘管球季結束也持續能有收入進帳。尾暮便認為，現在是讓鬥士女孩轉為正職，固定由球團支薪的最佳時機，讓團員們在季後也不用愁。

而也因為狐狸舞的風潮，使得今年報名鬥士女孩的甄選人數，一下子增加至318名，是球隊轉到北海道以來的高峰。其中更有本來就是前偶像、演藝人員等等的實力派女孩，這些人最終只有14名能通過甄試，和現有8位成員共組團隊，競爭相當激烈。

由於競爭變得嚴格，女孩們對未來的期望更隨之增加。尾暮希望大家能在火腿新球場發光發熱之外，更使得啦啦隊成為大家能夠憧憬的職業之一。

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