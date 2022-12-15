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日職／張奕轉戰西武合體吳念庭：以活躍表現報答
旅日台將吳念庭、張奕將在西武隊「合體」，根據日本媒體報導，歐力士隊日前簽下捕手森友哉，根據自由球員補償制度，母隊西武隊選擇戰力補強，從歐力士隊選中張奕，填補牛棚戰力。
張奕在2017年以外野手身分加盟歐力士隊，當時還是育成合約，到2019年轉為投手，也首度進入支配下名單，今年球季張奕以中繼為主，一軍出賽15場、防禦率2.38。
「聽到消息時，老實說我也嚇一跳。」張奕透過歐力士球團表示：「加入歐力士球團的6年間，受到不少人的照顧，對此我要向球員、球團以及球迷表達感謝，球迷們的溫暖應援給了我力量，如果到了新天地也願意繼續支持我，我會非常開心。」
西武當家捕手森友哉季後行使國內自由球員權利，以4年16億日圓大約轉戰歐力士隊，由於森友哉屬於A級球員，西武可以選擇金錢或是球員補償，而西武最終選擇了張奕。
由於西武終結者平良海馬將轉為先發投手，需要補充牛棚戰力，張奕也說：「對於選中自己的西武球團，我也會以活躍的表現報答，從今以後會以全力投球去努力。」
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