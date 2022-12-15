快訊

影／「最美里長」陳紫渝理想型條件有3點…自曝討厭洗碗 網瘋搶：都我來

兵役延長綠營無共識 黨內有人盼賴清德「一槌定音」

租屋處縱火釀9死…李國輝4度判死 高院更三審逆轉改處無期徒刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／張奕轉戰西武合體吳念庭：以活躍表現報答

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
西武隊透過自由球員補償制度，從歐力士隊選中張奕，將與吳念庭攜手奮戰。 截圖自歐力士猛牛張奕チョウヤク粉絲團
西武隊透過自由球員補償制度，從歐力士隊選中張奕，將與吳念庭攜手奮戰。 截圖自歐力士猛牛張奕チョウヤク粉絲團

旅日台將吳念庭、張奕將在西武隊「合體」，根據日本媒體報導，歐力士隊日前簽下捕手森友哉，根據自由球員補償制度，母隊西武隊選擇戰力補強，從歐力士隊選中張奕，填補牛棚戰力。

張奕在2017年以外野手身分加盟歐力士隊，當時還是育成合約，到2019年轉為投手，也首度進入支配下名單，今年球季張奕以中繼為主，一軍出賽15場、防禦率2.38。

「聽到消息時，老實說我也嚇一跳。」張奕透過歐力士球團表示：「加入歐力士球團的6年間，受到不少人的照顧，對此我要向球員、球團以及球迷表達感謝，球迷們的溫暖應援給了我力量，如果到了新天地也願意繼續支持我，我會非常開心。」

西武當家捕手森友哉季後行使國內自由球員權利，以4年16億日圓大約轉戰歐力士隊，由於森友哉屬於A級球員，西武可以選擇金錢或是球員補償，而西武最終選擇了張奕。

由於西武終結者平良海馬將轉為先發投手，需要補充牛棚戰力，張奕也說：「對於選中自己的西武球團，我也會以活躍的表現報答，從今以後會以全力投球去努力。」

西武 張奕 歐力士

延伸閱讀

MLB／前輩好暖心！松阪大輔發文提醒吉田正尚波士頓已下雪

日職／吉田正尚天價合約 夠付歐力士全隊5年、能買巨蛋土地

日職／本壘後的男人出頭天 FA史上少見捕手高行情

日職／期待在WBC活躍 吳念庭：對決日本是第一目標

相關新聞

日職／張奕轉戰西武合體吳念庭：以活躍表現報答

旅日台將吳念庭、張奕將在西武隊「合體」，根據日本媒體報導，歐力士隊日前簽下捕手森友哉，根據自由球員補償制度，母隊西武隊選...

經典賽／新竹棒球場場勘 辦熱身賽樂觀

新竹市立棒球場改善完成，美國職棒大聯盟（MLB）場務團隊昨場勘近3小時，對作為2023 WBC熱身賽場地之一保持樂觀，1...

日職／宋家豪挑戰生涯百中繼 小朋友加碼百勝百救援

日職樂天隊投手宋家豪趁著球季結束後歸國的空檔，今天特別排出時間前往新竹縣竹東鎮上舘國小，與球芽基金所服務的小球員們分享他...

經典賽／大聯盟場勘新竹棒球場 有望舉辦熱身賽

新竹市立棒球場場地改善完成，美國大聯盟今天隨即派2023WBC世界經典賽團隊到場現勘場地，市長當選人高虹安也到場參與。大...

經典賽／在新竹球場辦熱身賽 大聯盟場勘後說很樂觀

新竹棒球場即將重新啟動，美國職棒大聯盟今天進行場堪，肯定具有作為WBC賽事的潛力，也提出計畫，讓新竹球場在接下來2個月進...

中職／兄弟3投2捕不續約、2轉職 還有2投懸而未決

中信兄弟隊今年共12人放在60人名單外，已確定不續留的選手，包括3投手、2捕手，張志強、周磊則將安排轉職。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。