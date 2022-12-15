中職／2023球季開幕戰4月1日開打 亞冠賽與冬盟將復辦
中華職棒昨天召開領隊會議，確定明年球季開幕戰將於4月1日在中信兄弟主場開打，由中信兄弟迎戰樂天桃猿隊；亞冠賽預計明年底復辦、有望由陳金鋒掌兵符。
中華職棒昨天舉行領隊會議，會議中決定明年球季開幕戰日期，開幕戰組合延續傳統，為今年中職總冠軍賽（台灣大賽）對戰組合中信兄弟和樂天桃猿隊，其餘詳細賽程和場地還需安排，全部確定後會一併公布。
領隊會議後，中職會長蔡其昌也透露，明年中職明星賽將於7月29、30日舉行；另外「亞洲職棒冠軍爭霸戰」將睽違6年復辦，預計於明年11月16至19日在日本開打，首屆亞冠賽2017年舉行，原本規劃每4年打一次，但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響延宕。
亞冠賽以年輕球員為主，聯盟目前推薦中職富邦悍將隊二軍總教練陳金鋒掌兵符，悍將是今年二軍總冠軍，但還需要徵詢陳金鋒的意願。
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