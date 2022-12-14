日職／宋家豪挑戰生涯百中繼 小朋友加碼百勝百救援

日職樂天隊投手宋家豪趁著球季結束後歸國的空檔，今天特別排出時間前往新竹縣竹東鎮上舘國小，與球芽基金所服務的小球員們分享他的棒球故事；宋家豪今年單季54場出賽，累積87次中繼，他也透露，最希望可以達成生涯百中繼，成為台灣第一人。

宋家豪今天自主訓練結束後，從北部趕到竹東，與新竹縣上館國小、中山國小、大同國小、五峰國小棒球隊的小球員見面，球芽基金也藉由這個機會讓他跟小球員分享樂天隊具有摩天輪的主場，還有下大雪比賽的經驗。

宋家豪順便談起為何喜歡當中繼投手這個角色，原因是每場比賽都要做好準備以及面對各種狀況，可以訓練自己的危機處理能力。

小球員提問：「在打球這條路上，有沒有曾經想過要放棄？」宋家豪很直覺回答：「從小到大最喜歡的就是棒球，因為太喜歡了，所以從來沒想過要放棄，就算面對到挫折，隔天起來又是嶄新的一天，每一天都做好自己的本分就好！」

最後，球芽基金準備祝福的繪馬，讓小朋友親手寫下祝福宋家豪的話，大家也寫上自己的名字，希望「家豪哥哥」帶著他們的祝福回到日本。

有人幫宋家豪訂下目標，除了明年要達成百中繼，還要拿下百勝，最好再來個百救援就更完美；宋家豪看到這些繪馬笑說：「要完成百勝的話，還有84場的努力空間，可能要丟到40歲吧。」

最後大合照時，宋家豪也教給大家他最喜歡的一句日文「最高です」，並在知道球芽基金的理念後就鼓勵小球員，閱讀可以幫助思考，閱讀、學習可能很枯燥，但是卻很有幫助；他也提到在日本時，也都會買書或是日本人喜歡的口袋書，在球隊移動時可以閱讀。 小球員寫給宋家豪哥哥的繪馬。圖／球芽基金提供 宋家豪與球芽基金服務學校小球員合照。圖／球芽基金提供

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