中職／兄弟3投2捕不續約、2轉職 還有2投懸而未決

中信兄弟隊今年共12人放在60人名單外，已確定不續留的選手，包括3投手、2捕手，張志強、周磊則將安排轉職。

兄弟今天公布不續約球員名單，包括投手王梓安、鄭佳彥、李榕津（自主培訓選手）、捕手林明杰、吳明鴻。球團表示，上述球員於今年合約屆滿後，將不予續約，也謝謝選手們在職期間對球隊的付出。

此外，張志強、周磊預計將轉任球團其他職務，目前球團也與同樣未在60人契約保留名單內之劉貴元、張聖豪、黃弘毅及黃鈞麟持續議約中。

至於不在未續約、也不在議約名單中的投手李家成、林瑞祥，球團表示還在整體評估中。

兄弟今年完成二連霸，球團表示每一位成員的貢獻都不可或缺，感謝團隊每一位在各自崗位的堅守與奮戰，為追求更遠大的目標，並考慮球隊長期發展，兄弟也將進行球隊重整，繼續厚植農場深度，提高球隊競爭力。

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