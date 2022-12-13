快訊

吳秀梅證實！陸要求佳德供詳細配方 糕餅業者直呼「太扯了」

自首、下跪磕頭無用...紙雕師刺死超商店員 判死理由出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／兄弟3投2捕不續約、2轉職 還有2投懸而未決

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊今年共12人放在60人名單外，已確定不續留的選手，包括3投手、2捕手，張志強、周磊則將安排轉職。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊今年共12人放在60人名單外，已確定不續留的選手，包括3投手、2捕手，張志強、周磊則將安排轉職。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今年共12人放在60人名單外，已確定不續留的選手，包括3投手、2捕手，張志強、周磊則將安排轉職。

兄弟今天公布不續約球員名單，包括投手王梓安、鄭佳彥、李榕津（自主培訓選手）、捕手林明杰、吳明鴻。球團表示，上述球員於今年合約屆滿後，將不予續約，也謝謝選手們在職期間對球隊的付出。

此外，張志強、周磊預計將轉任球團其他職務，目前球團也與同樣未在60人契約保留名單內之劉貴元、張聖豪、黃弘毅及黃鈞麟持續議約中。

至於不在未續約、也不在議約名單中的投手李家成、林瑞祥，球團表示還在整體評估中。

兄弟今年完成二連霸，球團表示每一位成員的貢獻都不可或缺，感謝團隊每一位在各自崗位的堅守與奮戰，為追求更遠大的目標，並考慮球隊長期發展，兄弟也將進行球隊重整，繼續厚植農場深度，提高球隊競爭力。

張志強 王梓安

延伸閱讀

中職、龍來公司場勘新竹棒球場 目標迎接明年職棒賽季

關懷盃／70歲教練羅旻翁奉獻基層 職棒球星見到立正站好

中職／一堆球員20歲就失業 先有三兩三再來上梁山

中職／吳桀睿肩傷規畫轉教練 獅隊持續洽談雙老

相關新聞

中職／8月重返賽場 唐肇廷十年生涯奇蹟年

【撰文／石毓琪】 中職生涯第十個球季，統一7-ELEVEn獅唐肇廷從復健開始，34歲在棒球員已屬高齡，又面臨運動員大傷阿基里斯腱斷裂，咬牙挺過辛苦走來每一步，耗時8個月重返一軍賽場，不僅締造醫學奇蹟

中職／兄弟3投2捕不續約、2轉職 還有2投懸而未決

中信兄弟隊今年共12人放在60人名單外，已確定不續留的選手，包括3投手、2捕手，張志強、周磊則將安排轉職。

黑豹旗／南一中棒球隊帶21號球衣出賽創紀錄 背後故事有洋蔥

台南一中棒球隊上月參加黑豹旗高中棒球大賽，拿下到參賽十年來的首勝與連勝，每場比賽，隊員都帶著21號球衣出場，背後有段感人...

關懷盃／三星國小奪季軍 最矮隊長李泓毅腳程飛快

關懷盃棒球賽少棒組決賽，上屆冠軍宜蘭三星國小4強不敵台東卑南國小，季軍戰與台東豐田交手，三星「最矮隊長」李泓毅好表現，率...

棒球／鄧愷威替球芽基金頒獎 與小球員約定上大聯盟再見

球芽基金今天邀請效力美國職棒舊金山巨人隊的投手鄧愷威到台中光隆國小擔任頒獎嘉賓，鄧愷威鼓勵小球員打球之餘也要學習，並約定...

關懷盃／林捷睿投打都有潛力 少棒組台東豐田殿軍

關懷盃棒球邀請賽，少棒組上屆亞軍台東豐田今天季軍戰不敵宜蘭三星，拿下殿軍，豐田林捷睿投打俱佳，潛力備受教練看好，他表示較...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。