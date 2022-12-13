聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／兄弟3投2捕不續約、2轉職 還有2投懸而未決
中信兄弟隊今年共12人放在60人名單外，已確定不續留的選手，包括3投手、2捕手，張志強、周磊則將安排轉職。
兄弟今天公布不續約球員名單，包括投手王梓安、鄭佳彥、李榕津（自主培訓選手）、捕手林明杰、吳明鴻。球團表示，上述球員於今年合約屆滿後，將不予續約，也謝謝選手們在職期間對球隊的付出。
此外，張志強、周磊預計將轉任球團其他職務，目前球團也與同樣未在60人契約保留名單內之劉貴元、張聖豪、黃弘毅及黃鈞麟持續議約中。
至於不在未續約、也不在議約名單中的投手李家成、林瑞祥，球團表示還在整體評估中。
兄弟今年完成二連霸，球團表示每一位成員的貢獻都不可或缺，感謝團隊每一位在各自崗位的堅守與奮戰，為追求更遠大的目標，並考慮球隊長期發展，兄弟也將進行球隊重整，繼續厚植農場深度，提高球隊競爭力。
2022卡達世足
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言