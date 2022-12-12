關懷盃／林捷睿投打都有潛力 少棒組台東豐田殿軍
關懷盃棒球邀請賽，少棒組上屆亞軍台東豐田今天季軍戰不敵宜蘭三星，拿下殿軍，豐田林捷睿投打俱佳，潛力備受教練看好，他表示較喜歡打擊，偶像是中信兄弟野手王威晨。
第29屆關懷盃棒球邀請賽，台東縣豐田上屆關懷盃拿下亞軍，今年4強與台東縣紅葉國小鏖戰至延長賽輸球、無緣晉級冠軍戰，季軍戰又不敵宜蘭三星國小，拿下殿軍。
豐田五年級好手林捷睿4強先發打5棒、守游擊，5局球隊0比2落後時，敲出適時二壘打，一棒2分幫助球隊扳平比數，延長賽第7局選到四壞保送上壘。
季軍戰林捷睿擔任先發投手，總計投3局被敲5支安打，失掉5分，打擊方面3打數敲出1支安打，另外有一次靠著失誤上壘，球隊終場以2比9吞敗，拿下殿軍。
林捷睿儘管今天季軍戰先發表現帳面上不理想，但教練黃謝竣翔認為，不是他能力不好，主要是小球員們都疲勞了，4強延長賽沒有守住勝利，比較可惜。
林捷睿自評今天投球表現不好、一直被打安打，過去沒有遇過三星，扛先發沒有特別想什麼，今天做得不好的地方是投球沒有投到捕手要的位置。
教練認為林捷睿投、打都不錯，非常有潛力，但林捷睿表示比較喜歡打擊，「因為打出安打就會很開心」；會開始打球是因為看哥哥打球覺得很好玩，二年級開始打球，最喜歡的球員是中信兄弟的王威晨，「因為他的打擊很強」，也很欣賞兄弟游擊手江坤宇。
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