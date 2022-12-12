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關懷盃／70歲教練羅旻翁奉獻基層 職棒球星見到立正站好

中央社／ 台東12日電
第29屆關懷盃棒球邀請賽期間，許多職棒球星像林智勝（右）等人遇到現執教紅葉少棒的70歲資深棒球教練羅旻翁（左）都要「立正站好」。羅旻翁則笑說，自己是林智勝表哥，林智勝當然需要立正。 中央社
第29屆關懷盃棒球邀請賽期間，許多職棒球星像林智勝（右）等人遇到現執教紅葉少棒的70歲資深棒球教練羅旻翁（左）都要「立正站好」。羅旻翁則笑說，自己是林智勝表哥，林智勝當然需要立正。 中央社

70歲資深棒球教練羅旻翁深耕球界，許多職棒球星看到他要「立正站好」，時間讓他從球員眼中「嚴厲」的教練，變成小球員會到身旁討稱讚的慈眉教練，他也不斷吸收新知求改變。

關懷盃棒球邀請賽，許多職棒球星如林智勝陳鏞基遇到執教紅葉少棒的資深教練羅旻翁都要「立正站好」，羅旻翁笑說自己是林智勝表哥，林智勝當然要立正。羅旻翁沒有帶過林智勝，但在泰源國小、國中帶隊資歷豐富，帶出的球員可組一支國家隊，包括張志強、陳鏞基、張志豪、張正偉等人。

羅旻翁表示，自己高三還沒畢業就已經開始教球，中間斷斷續續教球，也因為對日文有興趣略有涉獵，曾到日本遊學3、4年，在日本體育大學修學分，多是與棒球運動管理相關的課程，因為時間很多，就在東京亂跑，四處看日本球隊怎麼練球，回到台灣後考到學校老師的缺，也與現任紅葉校長方穎豐結緣，在泰源國中帶隊約15年，泰源、豐田少棒也都曾執教。

聽到羅旻翁的名字，陳鏞基笑說，當然記得，「他是受日式教育，所以真的很嚴厲」，但教的東西很細膩、不死板，國中才給羅旻翁教到，張志豪是國小就被羅旻翁帶出來的。

羅旻翁表示，早期帶棒球隊很克難，所以印象也很深刻，現在時代不一樣了。

方穎豐也是「棒球癡」，他表示，羅旻翁雖然已經70歲，但平常會看一些運科和訓練新知，兩人時時討論研究，用在球員訓練上。

羅旻翁早期以「嚴厲」出名，但因為身體狀況，近年裝了心臟支架，休養過後回到球隊，不能太過激動。他笑說，以前坐在休息區，球員都躲得遠遠地，現在不能太生氣了，反而球員都會靠過來，「他們都會過來邀功，說今天哪裡表現好，希望我可以稱讚他們」。

陳鏞基表示，羅旻翁在基層奉獻幾十年，真的很有心。

被問起還要教球多久，羅旻翁笑說：「就像資源回收，用到不能用為止。」

棒球 林智勝 陳鏞基

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