關懷盃／70歲教練羅旻翁奉獻基層 職棒球星見到立正站好

70歲資深棒球教練羅旻翁深耕球界，許多職棒球星看到他要「立正站好」，時間讓他從球員眼中「嚴厲」的教練，變成小球員會到身旁討稱讚的慈眉教練，他也不斷吸收新知求改變。

關懷盃棒球邀請賽，許多職棒球星如林智勝、陳鏞基遇到執教紅葉少棒的資深教練羅旻翁都要「立正站好」，羅旻翁笑說自己是林智勝表哥，林智勝當然要立正。羅旻翁沒有帶過林智勝，但在泰源國小、國中帶隊資歷豐富，帶出的球員可組一支國家隊，包括張志強、陳鏞基、張志豪、張正偉等人。

羅旻翁表示，自己高三還沒畢業就已經開始教球，中間斷斷續續教球，也因為對日文有興趣略有涉獵，曾到日本遊學3、4年，在日本體育大學修學分，多是與棒球運動管理相關的課程，因為時間很多，就在東京亂跑，四處看日本球隊怎麼練球，回到台灣後考到學校老師的缺，也與現任紅葉校長方穎豐結緣，在泰源國中帶隊約15年，泰源、豐田少棒也都曾執教。

聽到羅旻翁的名字，陳鏞基笑說，當然記得，「他是受日式教育，所以真的很嚴厲」，但教的東西很細膩、不死板，國中才給羅旻翁教到，張志豪是國小就被羅旻翁帶出來的。

羅旻翁表示，早期帶棒球隊很克難，所以印象也很深刻，現在時代不一樣了。

方穎豐也是「棒球癡」，他表示，羅旻翁雖然已經70歲，但平常會看一些運科和訓練新知，兩人時時討論研究，用在球員訓練上。

羅旻翁早期以「嚴厲」出名，但因為身體狀況，近年裝了心臟支架，休養過後回到球隊，不能太過激動。他笑說，以前坐在休息區，球員都躲得遠遠地，現在不能太生氣了，反而球員都會靠過來，「他們都會過來邀功，說今天哪裡表現好，希望我可以稱讚他們」。

陳鏞基表示，羅旻翁在基層奉獻幾十年，真的很有心。

被問起還要教球多久，羅旻翁笑說：「就像資源回收，用到不能用為止。」

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