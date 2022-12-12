棒球／地主台東縣包辦全部冠軍 林智勝相約明年花蓮見

第29屆關懷盃棒球賽今天落幕，地主台東縣成為最大贏家，在冠軍戰所有組別上演「台東內戰」，少棒組卑南國小以9：3擊敗紅葉國小奪冠，也是隊史第6座冠軍，青少棒組泰源國中以4：2力退卑南國中，也讓卑南中斷2連霸，軟式少棒組武陵國小擊敗南王國小。

卑南在少棒組4強戰以10：5擊退宜蘭縣三星國小，報了去年輸球之仇，冠軍戰再贏紅葉，教練連智淵表示，本屆參賽目標就是打進冠軍戰，球隊特色攻優於守，所以一直很放心打擊，「今天都有發揮，給小朋友一個大大的讚。」

卑南第6座冠軍到手，也是暌違8年再度奪冠，拿到最佳投手的余秉軒在冠軍戰完投6局，被敲5支安打、失3分奪勝，連智淵說：「他本來是正投，但沒有球速，嘗試側投發現比較能用力，球也比較有尾勁。」

首次在冠軍戰先發且完投，余秉軒直呼很開心，賽前也不會緊張，看到很多觀眾更想好好表現，比較不滿意是投出兩次觸身球，給自己打了90分。

青少棒組卑南沒能如願「連線」，無法完成3連霸美夢，泰源自2019年後再度封王，身為校友的富邦悍將隊球員王詩聰首次現場見證，「前一次我去打冬盟，看到學弟有在為學校努力很欣慰。」

泰源總教練王國慶是王詩聰的伯父，王詩聰笑說，坐在休息區旁邊聽他講話，有回到小時候的感覺，當初在他麾下打關懷盃，都只打3場就回家，個人歷經的最佳成績是國小打到冠軍戰，卻被「扣倒」，「那時候輸給高雄忠孝國小，因為他們有范玉禹， 可是我們這裡還有張育成喔。」

泰源第二任投手伍識均在5局下無人出局、一壘有人時登板，投到比賽結束，用再見三振為球隊守住勝利，總計3局被敲5支安打、失兩分；這是伍識均第7次參加關懷盃，今年印象最深刻，「對戰卑南特別有企圖心，他們都很會打我的球，這次有把節奏變不一樣。」

原住民族棒球運動發展協會理事長林智勝出席頒獎典禮，感謝全部65支參加隊伍，讓更多人知道關懷盃，也讓贊助商看到球員臉上笑容，覺得一切意義非凡，「我們明年第30屆花蓮見，我會找更多OB球員回來的。」

硬式少棒組冠軍台東縣卑南國小、亞軍台東縣紅葉國小、季軍宜蘭縣三星國小、殿軍台東縣豐田國小、精神總錦標獎宜蘭縣蓬萊國小。

個人獎項：打擊王宜蘭蓬萊國小林承宏、打點王台北市東園國小官品希、安打王宜蘭蓬萊國小林承宏、全壘打王宜蘭蓬萊國小林承宏、最佳投手台東縣卑南國小余秉軒。

青少棒組冠軍台東縣泰源國中、亞軍台東縣卑南國中、季軍台東縣新生國中、殿軍花蓮縣光復國中、精神總錦標獎宜蘭縣三星國中。

個人獎項：打擊王台東縣新生國中陳鉅霖、打點王南投縣中興國中幸世賢、安打王南投縣中興國中全智賢、全壘打王宜蘭縣三星國中王乃文、最佳投手台東縣泰源國中林育任。 少棒組投手獎卑南國小余秉軒。圖／原住民族棒球運動發展協會提供 卑南國小少棒組冠軍頒獎典禮。圖／原住民族棒球運動發展協會提供 泰源國中奪下青少棒組冠軍。圖／原住民族棒球運動發展協會提供

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