棒球／陳金鋒進台灣棒球名人堂 王建民差4票擦身過

台灣棒球名人堂協會今天開票，選出6位第10屆入堂名人，現任富邦悍將隊副領隊、二軍總教練的陳金鋒，獲選職棒時期競技類名人，是繼郭源治之後，第二位打過中華職棒的入堂球星。終結台灣大聯盟與中華職棒聯盟惡鬥，促成兩聯盟合併的前三商虎球團董事長陳河東，則成為職棒時期特別奉獻類入堂名人。

陳金鋒表示，「很榮幸球員時期的表現能被肯定，未來我也會用不同的身份繼續努力。」

球迷口中的「鋒砲」，過去是中華隊「不動四棒」，1999年加入道奇隊，2002年升上大聯盟成為台灣第一人，開啟後輩選手挑戰大聯盟的風潮。旅美7年後，2006年返國加盟中華職棒La New熊隊，11年中職資歷，出賽752場、738支安打、132轟、490分打點、打擊率3成04，曾獲打擊王及打點王。2001年台北世界盃棒球賽獲打點王、明星外野手，於天母球場季軍戰對日本一役單場擊出雙響砲的振奮人心表現，至今仍為球迷津津熱道，畫面更被新聞局收錄至國歌影片的結尾，有其代表性。

陳河東則是三商行企業創辦人，1988年在台大同窗好友洪騰勝力邀下，出資成立中華職棒聯盟創始球團三商虎隊，並親自擔任球團董事長及聯盟常務理事。三商隊在1990年獲得中華職棒上半季冠軍，也是第1個季冠軍，雖然球隊於1999年宣布解散，但因陳河東善於調和，2001年獲得中職常務理事推舉擔任會長，2003年與那魯灣股份有限公司簽訂兩聯盟合併意向書，結束兩聯盟惡鬥的時代，是兩聯盟得以整合的關鍵人物，在台灣職棒發展史上有其歷史地位。

此外，球員時期5度入選國家隊，是亞洲棒壇著名的「全壘打王」的官大全，獲選戰後時期競技類名人；官大全最值得一提的事蹟是參加第6屆亞洲棒球錦標賽時，拿下全壘打王，名字還被刻在菲律賓黎剎棒球場外野觀眾看台。

民國40年代棒球界有「南北雙陳」之稱的南英商工棒球隊創隊總教練陳清傳、開南商工的創隊總教練陳樹木，以及有「台中棒球教父」封別的魏來長，也在今年一起入堂。其中，陳清傳的子弟兵李憲宗、吳祥木、杜勝三和陳樹木的得意門生高泉榮、謝明勇、林家祥都已是棒球名人堂的入堂名人，堪稱「名人的教父」。

對於今年6位新當選名人，台灣棒球名人堂協會理事長莊國明表示，「這次的票選很圓滿，反應了棒球界普遍的看法，也恭喜入堂的名人。」

台灣棒球名人堂協會的名人票選，日治、戰後及四級時期競技和特別奉獻類候選人，須得到16位學者、專家及入堂名人、資深媒體人組成的提名甄審委員4分之3以上選票才得以入堂，今年陳清傳以16票的全票通過成為入堂名人。官大全、陳樹木及魏來長，則獲得15、14及13張選票。而花東棒球推手、成立台灣第一支原住民棒球隊「高砂棒球隊」的林桂興，則以1票之差未能入堂。

職棒時期競技類和特別奉獻類名人，則由採訪棒球新聞10年以上的56位資深記者票選，選票必須回收3分2以上，投票結果才能有效。今年回收54張選票，必須達到4分之3以上的41票門檻，才能成為人堂名人，陳金鋒獲得41票、陳河東42票。首度候選的王建民則拿到37票，僅差4票就能成為入堂名人。

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