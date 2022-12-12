富邦U18／響應環保 選手每敲1轟賽會捐1萬護樹

邁入第5屆的新北富邦國際城市U-18棒球邀請賽，今天在三重棒球場舉行賽前記者會，邀請賽會首屆冠軍隊成員、現效力日本職棒東北樂天金鷲隊的左投王彥程擔任活動大使，他將在1月底赴日，帶著旅日最後一年的體悟去拚。

今年大會以「GO ALL OUT」全力以赴為標語，象徵青棒階段是球員球技成熟、變得更強的轉戾點。近兩年雖受疫情影響，國外隊伍入境困難，但仍堅持賽事精神，以城市交流為定位，記者會便邀請各縣市共16隊的青棒好手蒞臨新北，不僅比賽，也體驗城市特色。

王彥程是花蓮縣吉安鄉人，高中就北上加入名門穀保家商，也代表新北市藍隊拿下賽會首屆冠軍，該屆MVP是他的同學、今年中華職棒總冠軍賽MVP中信兄弟岳政華，足見賽事強度。

新北市教育局局長張明文表示，很感謝富邦長年來的全力支持，無論是棒球或是任何運動項目，很高興看到企業界願意相挺運動發展，並以近期全球最熱門的世界盃足球賽為例，「我們不一定會踢球，但要懂得欣賞，懂得欣賞運動可以為人生增添許多樂趣。」他還透露，希望明年能再次邀請國際球隊來台交流，讓台灣與世界「以球會友」。

為響應環保趨勢，今年賽會搭上富邦金控「Run For Green」ESG倡議計畫，選手每打出一支全壘打，就以該球員名義捐1萬元至林務局認養植護樹，並贈送選手不鏽鋼紀念保溫瓶，賽會秩序冊也採與少量印刷，只需掃QR Code閱讀檔案即可，力行節能減碳。

結束U23世界盃賽事後與樂天完成育成合約續約的王彥程首先鼓勵學弟，要「好好吃飯、好好練習、不要受傷」，透露自己剛從日本秋訓回來，目前按照球團提供的「菜單」，跟體能師自主訓練中，直接用親身經歷讓學弟知道「職業球員」是什麼概念。

王彥程預計明年1月底動身飛往日本，不過今年比較幸運，「我好久沒有過年了，這次剛好過年比較早，又不用隔離，可以吃完年夜飯再回去，很想念阿嬤的香菇雞湯。」他笑說，雖然大家都叫他加油，但每年其實都很努力，已經把明年當作是旅日最後一年，希望一年比一年更進步。

2022新北富邦國際城市U-18棒球邀請賽將於12月18日至24日在新北市新莊棒球場及三重棒球場展開，全部32場賽事皆免費入場，並由MOMOTV、智林體育台、Youtube的HOP SPORTS等平台全程轉播。 效力日本職棒東北樂天金鷲隊的左投王彥程，擔任新北富邦國際城市U18棒球邀請賽活動大使，他將在1月底赴日，帶著旅日最後一年的體悟去拚。圖／賽會提供

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