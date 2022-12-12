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關懷盃／邱顗倫開轟6打點 少棒組卑南拿隊史第6冠

中央社／ 台東12日電
卑南國小。 原棒協臉書
卑南國小。 原棒協臉書

關懷盃棒球邀請賽少棒組冠軍戰是台東內戰，卑南國小與紅葉國小交手，卑南打線發揮，邱顗倫敲出棒球生涯首轟，貢獻6分打點，率隊以9比3拿下隊史關懷盃第6冠。

第29屆關懷盃棒球邀請賽今天落幕，少棒組冠軍戰是台東內戰，卑南國小與紅葉國小交手，卑南發揮出擅長的打擊火力特色。

卑南1局靠著王羽翔二壘打先馳得點，邱顗倫補上2分砲，再靠著保送、安打添分，開賽取得4比0領先，2局攻勢再起，邱顗倫適時安打再送回2分，4局邱顗倫敲出個人單場第3安，送回2分，再靠著隊友安打跑回球隊第9分。

邱顗倫今天單場3安、貢獻6分打點，敲出棒球生涯首轟，他表示，球來就打、球就自己飛出去了，但也提到家裡有買打擊網，每天回家會和目前在新生青少棒隊打球的哥哥一起練打擊，每次約練1個小時，所以打擊才會進步。

卑南國小棒球隊教練連智淵表示，今天紅葉派出下勾投手林沁駿，球速不到70公里，雖然知道他們有這類型的投手，但沒有特別針對，只是提醒球員要跟自己球，卑南本來就是攻優於守的球隊，打擊真的不錯。

連智淵表示，邱顗倫從小學1年級就開始打球，剛進到球隊是身材矮矮胖胖的，身高抽高、力量增加後，長打就越來越多，是球隊的中心棒次第4棒，對於外角球的攻擊也有進步，但缺點是腳程不快。

邱顗倫是三壘手，但他自評守備沒有到很好，過往多是打第6棒，移往中心棒次第4棒不會覺得有壓力；他的偶像是中職樂天桃猿隊內野手郭嚴文，因為覺得郭嚴文的守備很好。

棒球 關懷盃

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