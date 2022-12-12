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關懷盃／伍識均後援穩守 青少棒組泰源拿第4冠

中央社／ 台東12日電
2022第29屆關懷盃棒球邀請賽12日進行最後一天賽程，青少棒組冠軍賽上演台東內戰，泰源國中伍識均後援2局穩守，助隊以4比2拿下關懷盃隊史第4冠。 中央社
2022第29屆關懷盃棒球邀請賽12日進行最後一天賽程，青少棒組冠軍賽上演台東內戰，泰源國中伍識均後援2局穩守，助隊以4比2拿下關懷盃隊史第4冠。 中央社

第29屆關懷盃棒球邀請賽今天落幕，青少棒組台東縣內戰，泰源國中林育任先發5局無失分好投壓制，伍識均後援2局穩守，率隊以4比2擊敗卑南國中，拿下關懷盃隊史第4冠。

關懷盃棒球邀請賽冠軍戰今天舉行，青少棒組泰源國中與卑南國中交手，泰源先發投手林育任投5局僅被敲出2支安打，投出5次三振、無失分，好投壓制，伍識均後援投2局失掉2分，但及時回穩守住危機，幫助球隊奪冠。

泰源打線攻勢集中在前半段，2局靠著安打、接連四壞保送、失誤、捕逸攻下2分，3局再靠著楊浩宇適時二壘打再添2分保險分，繼2019年後再度拿下關懷盃冠軍。

泰源教練王國慶表示，今天先發投手林育任表現很好，提前換下場主要是有控制他的用球數，他之前有點不舒服，一個多月的時間慢慢調整，讓他輕鬆丟，今天冠軍戰才讓他扛先發，設定60顆左右退場。

王國慶指出，後援投手伍識均表現也亮眼，他隔場出賽，因為有點疲勞，球速沒有發揮，但潛力很好，變化球不錯，直球最快球速可以超過136公里，除了直球外，還有滑球和曲球。

伍識均表示，前一場是先發出賽完投7局拿下勝利，平常多投先發，今天冠軍戰後援登板有點緊張，順利抓下最後一個出局數後很振奮。

伍識均從國小3年級開始就打過關懷盃，目前國中3年級，總計打過7次，他表示，印象最深刻應該就是今年的比賽，因為拿下冠軍。

伍識均透露，卑南國中是熟悉的對手，「他們特別會打我的球，今天有稍微改變一下節奏」，收到不錯的結果；他的偶像是中職球星林智勝。

關懷盃 球速

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