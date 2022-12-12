快訊

無敵鐵金剛原唱病逝：日本動漫歌的最熱血化身

與國光客運相撞…貨車駕駛無呼吸心跳 國1回堵7公里

棒球／陳金鋒進台灣棒球名人堂 王建民差4票擦身過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／近藤健介離開火腿 6年超過35億日圓轉戰軟銀

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
近藤健介明年轉戰軟銀。 擷圖自日本火腿鬥士官方推特
近藤健介明年轉戰軟銀。 擷圖自日本火腿鬥士官方推特

日本火腿隊29歲球星近藤健介明年確定轉戰軟銀隊，日本媒體報導，他將簽下6年超過35億日圓（約合台幣7億8430萬元）的合約。

近藤健介2012年登上火腿一軍，生涯11年出賽1014場，打擊率3成07、全壘打52支、打點446分，最近5個球季有4季安打數破百、單季至少120安，生涯累積1016支安打。

他在11月8日宣布行使自由球員權利，吸引多支球隊注意，包括老東家火腿、歐力士、西武、樂天隊也加入爭奪戰，今天確定披上軟銀球衣。

日媒指出，西武、樂天提前出局，最後軟銀、歐力士相爭，軟銀開出更好的條件，成功簽下近藤健介。

軟銀 日本火腿 樂天

延伸閱讀

日職／吉田正尚天價合約 夠付歐力士全隊5年、能買巨蛋土地

日職／本壘後的男人出頭天 FA史上少見捕手高行情

日職／效法陳偉殷當育成不死鳥 大王遭降格正是轉機

日職／近藤健介離隊就是大傷 火腿動作頻頻仍難補破網

相關新聞

棒球／陳金鋒進台灣棒球名人堂 王建民差4票擦身過

台灣棒球名人堂協會今天開票，選出6位第10屆入堂名人，現任富邦悍將隊副領隊、二軍總教練的陳金鋒，獲選職棒時期競技類名人，...

關懷盃／張惠妹捐贈上千個手套 林智勝：第30屆關懷盃花蓮見

第29屆關懷盃棒球邀請賽今天落幕，今年創新高65支球隊參賽，歌手張惠妹捐贈破千個手套。原棒協理事長林智勝說，明年第30屆...

富邦U18／響應環保 選手每敲1轟賽會捐1萬護樹

邁入第5屆的新北富邦國際城市U-18棒球邀請賽，今天在三重棒球場舉行賽前記者會，邀請賽會首屆冠軍隊成員、現效力日本職棒東...

關懷盃／邱顗倫開轟6打點 少棒組卑南拿隊史第6冠

關懷盃棒球邀請賽少棒組冠軍戰是台東內戰，卑南國小與紅葉國小交手，卑南打線發揮，邱顗倫敲出棒球生涯首轟，貢獻6分打點，率隊...

關懷盃／伍識均後援穩守 青少棒組泰源拿第4冠

第29屆關懷盃棒球邀請賽今天落幕，青少棒組台東縣內戰，泰源國中林育任先發5局無失分好投壓制，伍識均後援2局穩守，率隊以4...

關懷盃／4強邱飛倞好表現 腳程優勢偶像是自己

關懷盃棒球賽少棒組決賽，台東卑南4強與宜蘭三星交手，卑南開路先鋒邱飛倞上壘率百分百、單場3安，率隊以10比5拿勝晉級冠軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。