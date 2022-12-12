日職／近藤健介離開火腿 6年超過35億日圓轉戰軟銀

日本火腿隊29歲球星近藤健介明年確定轉戰軟銀隊，日本媒體報導，他將簽下6年超過35億日圓（約合台幣7億8430萬元）的合約。

近藤健介2012年登上火腿一軍，生涯11年出賽1014場，打擊率3成07、全壘打52支、打點446分，最近5個球季有4季安打數破百、單季至少120安，生涯累積1016支安打。

他在11月8日宣布行使自由球員權利，吸引多支球隊注意，包括老東家火腿、歐力士、西武、樂天隊也加入爭奪戰，今天確定披上軟銀球衣。

日媒指出，西武、樂天提前出局，最後軟銀、歐力士相爭，軟銀開出更好的條件，成功簽下近藤健介。

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