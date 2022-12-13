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中職／8月重返賽場 唐肇廷十年生涯奇蹟年

聯合新聞網／ 職業棒球雜誌
報系資料照
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【撰文／石毓琪】

中職生涯第十個球季，統一7-ELEVEn獅唐肇廷從復健開始，34歲在棒球員已屬高齡，又面臨運動員大傷阿基里斯腱斷裂，咬牙挺過辛苦走來每一步，耗時8個月重返一軍賽場，不僅締造醫學奇蹟，也為「十年」留下刻骨銘心印記。

阿基里斯腱亦稱跟腱，是人體最大肌腱，關係著行走、跳躍等動作執行，籃球員在場上劇烈折返，知名球星如Kobe Bryant、Kevin Durant都曾經歷阿基里斯腱斷裂，但由於運動型態不同，發生在棒球員不多，唐肇廷成為罕見案例，連他自己都笑說：「所以我滿幸運的！」

大齡外野尋出路代打奇兵成天職

大齡外野唐肇廷、代打奇兵成天職。 報系資料照
大齡外野唐肇廷、代打奇兵成天職。 報系資料照

結束2016、17兩年閃亮球季，後兩年適逢獅隊「外野三帥」崛起，唐肇廷一方面出賽空間受到壓縮，成績也不顯眼，曾有小聯盟經歷，談起從一線退居板凳頗有感觸，「2009年春訓表現很好，接近5月時狀況不錯卻被球打到臉受傷，受傷後明顯感受到球隊態度變了。」

對職業球員而言，上場是最重要的事，當受傷了，決定今天要不要比賽非常困難，「每一場比賽之間，當遇到一些傷痛，想比賽就得承擔受傷風險，今天不出賽，休息時另一個人成績剛好不錯，位子就會被取代，我那時受傷休息兩個月，就算歸隊成績再好，一樣被取代。」

經歷過小聯盟現實，回台灣後，唐肇廷深知類似情況一定會再發生，只能做好心理準備，學著如何在環境生存，不是埋怨被卡位。2018、19年各只有79、67場出賽，沉寂這兩年多從替補出發，因而累積代打經驗，「慢慢知道代打應該要做什麼事情，剛好運用這兩年，當2020年身體、技術都調整得宜，各個面向配合，才造就20年可以發揮出近年最好一季。」他也向學弟分享，如果傷痛可以藉由訓練避免，寧可春訓、休賽期好好訓練，降低傷勢產生，無奈去年季末備戰台灣大賽時跌倒，阿基里斯腱斷裂，無緣比賽之外還是生涯最大傷勢，又已屆運動員身體素質下滑中年期，多數人擔憂唐肇廷棒球生涯就此畫下終點。

兩大團隊擬菜單體態、復健並行

「我真的有一個很棒的家人，我也34歲了，打起球來身上難免有些病痛，但我很想在電視上讓爸媽看到我打球，這是我最大的動力。」歷經傷病考驗，唐肇廷一番話，令母親落淚。 報系資料照
「我真的有一個很棒的家人，我也34歲了，打起球來身上難免有些病痛，但我很想在電視上讓爸媽看到我打球，這是我最大的動力。」歷經傷病考驗，唐肇廷一番話，令母親落淚。 報系資料照

去年底完成手術，進入復健階段才是考驗開端，「說真的台灣很少醫生、物理治療師、防護員有幫助運動選手阿基里斯腱復健實務經驗，有點緊張，也怕是不是沒有資源可以讓我回到場上，還好高雄長庚周文毅醫師、物理治療師黃文虹都非常幫我，找很多國外籃球選手復健案例帶我一起做。」為加速復健進行，又希望縮短歸隊身體不適應，唐肇廷對身材很要求，「不想變胖，所以一邊復健，一邊又要維持體重，盡可能讓肌肉量不要掉下來，不要說恢復到能正常跑步時，肌肉量已經掉了3、4公斤，要再練個半年、一年，傷好之後又是另一個挑戰了。」

復健難熬，休息時還得管住口腹之欲，為達成兩者兼顧，辛苦與疲勞只有自己清楚，唐肇廷說，長庚雖有治療一般民眾案例，和運動員急於恢復，還須恢復到傷前9成，菜單截然不同。「開完刀後，右腳戴一個很大的護腳固定，完全無法落地，大概一個半月終於能踩地，踩地感覺很怪，好像針在插腳，雖然不痛，還是要適應。」

戴了4個月總算能拆掉護具，則是下一個里程碑，右腳因肌肉萎縮，雙腳大小不一，少了護具安全感，要克服害怕滑倒，跟腱再度斷掉心理恐懼，「比較特別是傷口縫合後，外面還包了一層皮，相對有保護力，也因此復健可以大膽一些。」前期赴成大物理治療謝老師訓練，同隊賢拜潘武雄、潘威倫都曾受謝老師幫助，後期長庚協助，兩大團隊都是幕後偉大推手，「他們沒有這麼多阿基里斯腱實務經驗，但真的很愛運動、很挺棒球員，常花自己額外時間查資料，只為找適合方法訓練我，很謝謝他們！」

此外，二軍總教練劉育辰伸出援手，也讓他感激在心，「6月時育辰提議可以下場比賽，守備接不到就放掉，跑壘順順跑就好，畢竟二軍比賽也有成績壓力，他願意讓我在還沒好時保持打擊手感，那時聽到滿謝謝他、很感動。」考量可能二度受傷，與其腳只好7、8成，在還無法全力以赴時受比賽專注而忽略傷處，唐肇廷選擇繼續復健，直到8月4日、相隔 252天，踏上了熟悉的台南棒球場外野草皮。

「原本想在下半季開打歸隊，現在想想還好沒有。」按醫學常理，運動員跟腱斷裂一年至一年半回歸是常態，只耗時8個月，技術、能力又有恢復一定程度，醫生都覺得不可思議，更可見唐肇廷在高自我要求下得償所願，「當然籃球因為跳躍動作多需要更久，能回來已經很不容易。復健要撐住外，也要恢復過程中沒有發炎，身體也要配合它一起成長，才有辦法銜接訓練。」

全文未完，更多內容，請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第489期)

復健

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