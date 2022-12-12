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關懷盃／被喊「陳晨威」 潘菘瑋與余賢明兒子相認

中央社／ 台東12日電
職棒退役球星潘菘瑋（左）擔任關懷盃棒球教室講師，參加球員剛好有余賢明兒子余宇宸（右），潘菘瑋和余賢明好交情，余宇宸對潘菘瑋的印象是「很搞笑」。中央社
職棒退役球星潘菘瑋（左）擔任關懷盃棒球教室講師，參加球員剛好有余賢明兒子余宇宸（右），潘菘瑋和余賢明好交情，余宇宸對潘菘瑋的印象是「很搞笑」。中央社

退役球星潘菘瑋出席關懷盃棒球教室，小球員無厘頭提問，還把他叫成陳晨威；棒球教室參加球員剛好有余賢明兒子余宇宸，潘菘瑋和余賢明好交情，余宇宸對潘菘瑋的印象是「很搞笑」。

職棒退役球星潘菘瑋今年也有擔任關懷盃棒球教室講師，一開始小球員還亂喊他陳晨威，潘菘瑋表示，職棒球員時期就會參加關懷盃，雖然被喊陳晨威，但還是有小球員認得他，「他們問我之前是不是中信兄弟的42號。」

小球員問題無厘頭，潘菘瑋分享，有小球員問他有沒有對陳金鋒投過觸身球，「他們還問我，林智勝打得到我的球嗎？大谷翔平打得到我的球嗎？」有點難以招架。

新北市汐止國中青少棒隊也有參加棒球教室，陣中二年級球員余宇宸是退役職棒球員余賢明的兒子，余宇宸的叔叔是潘菘瑋的同學，潘菘瑋和余賢明交情很好，兩人以前常常聚在一起，關懷盃遇到，潘菘瑋馬上認出余宇宸。

余宇宸國小踢足球、擔任守門員，直到國一下學期才開始打棒球，他表示，因為爸爸希望他多培養一些興趣，後來還是想要打棒球的原因，是從小看爸爸打球、想要成為跟爸爸一樣優秀的選手，余宇宸的守備位置也是外野手。

關懷盃相認，潘菘瑋先問余宇宸還記不記得自己，也鼓勵余宇宸不要受傷，認真、開心打球，余宇宸對潘菘瑋印象是很搞笑，余宇宸小時候曾跟爸爸一同來參加過關懷盃，以球員身分參加是第一次、感覺很新鮮。

棒球 關懷盃

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