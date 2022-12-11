少棒／林智勝關懷盃亮相 拿莫、伊漾、潘菘瑋也當老師

第29屆關懷盃第3天賽事，硬式少棒、青少棒組4強名單出列，地主台東縣卑南國小單日兩勝，只要再奪兩勝就可以帶回暌違8年的冠軍，卑南國中在8強賽擊敗宜蘭縣三星國中，邁向3連霸目標。

卑南國小今天先以6：3擊敗花蓮縣光復國小，8強戰對決台北市東園國小，一開賽先失兩分，但3局下灌進5分，終場以7：2贏球；卑南教練連智淵表示，子弟兵攻優於守，未把落後兩分看得很重，這批球員打擊真的不錯，他們自己也有信心。

卑南目前陣容從四年級開始參賽，連續打了3屆關懷盃，第一年分組賽就收工，去年一路殺進4強，今年目標當然就是冠軍。今天擔任開路先鋒、敲出雙安的邱飛倞認為，從身高到打擊、守備，每年都有進步，「進步最多是守備，去年接不好，還會怕球。」

東園先發投手謝震鋒投3局失4分承擔敗投，他是來自蘭嶼的達悟族，原住民名為「希努武士」，運動天分出色，場上9個位置都能守備，打擊能力也很好。

東園教練駱政宇透露，平時看他打籃球也很厲害，謝震鋒加碼表示，小時候一開始是桌球隊，因為看了職棒才開始打棒球，最喜歡中信兄弟隊張志豪，「因為第一次看比賽，就看到他轟出全壘打。」自己最愛的守備位置跟偶像一樣是外野，直呼空氣比較新鮮。

台東球隊包辦4強3席，紅葉、豐田國小明天將在準決賽上演內戰，卑南再次挑戰三星。另外，今年加辦的軟式組，冠軍戰組合已經出爐，由南王國小和武陵國小爭霸。

卑南、三星激烈戰火延燒到青少棒組，今天8強賽提前對決，打完正規6局4：4，延長賽採取突破僵局制，卑南狂攻6分奠定勝基，最終以10：7獲勝，下一戰將對上花蓮縣光復國中，另外兩張四強門票則為台東縣泰源國中、新生國中。

關懷盃除了比賽，由原棒協會員親自教授小球員的棒球教室，更是一大特色，今天理事長林智勝帶領拿莫．伊漾、潘菘瑋一起指導並示範打擊、投球和跑壘技巧。

林智勝表示，國中和國小的教導方式不相同，少棒不用講太專業，先讓他們產生興趣去行動，也是自己比較喜歡的授課方式，青少棒已經有思考能力，就要先講解原理是什麼，「只有關懷盃有這種機會，讓職棒球員教學，也是我們的一種回饋，重點是讓他們很開心能看到我們。」 東園國小投手謝震鋒是達悟族勇士。圖／原住民族棒球運動發展協會提供 卑南國小單日兩勝晉級4強。圖／原住民族棒球運動發展協會提供

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