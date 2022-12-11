關懷盃／林靖凱嚇傻麻吉小球員 邱智呈曾自封台東猛男
中職統一獅隊野手林靖凱、邱智呈擔任關懷盃監場，太巴塱少棒隊球員高聖韓看到「麻吉」林靖凱嚇傻；邱智呈回憶學生時期打過5次關懷盃，自封「台東猛男」，國小、國中都曾開轟。
中華職棒統一獅隊野手林靖凱、邱智呈以職棒球員身分參加關懷盃棒球邀請賽，林靖凱學生時期沒有打過關懷盃，今年是第2度以職棒球員身分參與，他分享與小球員的互動，昨天碰到太巴塱少棒隊球員高聖韓，高聖韓自稱和林靖凱是「麻吉」，但真的見到本人，嚇到眼眶泛淚說不出話。
林靖凱還透露，球星問答時間，小球員的問題十分多樣，「有人問我穿什麼衣服比較帥，我就回到，應該不是衣服的問題，是看人吧！」他還有指導球員守備動作，每年關懷盃看到小球員，都覺得他們很活潑、很可愛。
邱智呈關懷盃資歷豐富，國小打過1次、國中打過3次，高中也打過1次，他笑說關懷盃好像都打得特別好，國小還有入選明星隊打比賽，那時候每個球員都需要有一個綽號，他自封「台東猛男」，果然很猛，國小、國中都有在關懷盃開轟。
邱智呈表示，少棒時關懷盃看到球星眼睛都會發亮，記得當時有去找林智勝和張泰山合照，國中之後就比較害羞了，不敢主動找球星。
2022卡達世足
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言